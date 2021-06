Photo courtoisie

Le manufacturier Meubles South Shore tiendra demain une journée d’embauche « à l’auto » dans le stationnement de son usine de Sainte-Croix-de-Lotbinière. Dans une ambiance rappelant celle d’une journée portes ouvertes, les participant(es) auront l’occasion de rencontrer les recruteurs de l’entreprise et de leur poser toutes les questions sur les postes à pourvoir. Le tout, dans le confort de leur voiture. L’initiative originale permettra aux candidat(es) qui souhaitent se joindre à l’équipe de South Shore, mais qui sont aux prises avec des contraintes d’horaire ou des obligations familiales, de présenter leur candidature en personne, facilement et en toute sécurité. L’événement se déroulera donc demain, entre 11 h et 13 h, chez Meubles South Shore, 6168, rue Principale, Sainte-Croix-de-Lotbinière. Fondée en 1940, Meubles South Shore est la première entreprise manufacturière canadienne à s’être spécialisée dans la vente en ligne de meubles. Ses 1000 employés sont répartis dans quatre usines et trois centres de distribution situés au Québec, aux États-Unis et au Mexique.

Maintenant ouvert

Photo courtoisie

Le premier magasin Structube à grande surface à Québec est maintenant ouvert au Méga Centre Lebourgneuf (5590, boulevard des Gradins, Québec). Avec plus de 46 000 pieds carrés, ce nouveau magasin à grande surface représente à ce jour la plus grande expansion de Structube dans la région de Québec. Avec 74 magasins, la compagnie québécoise fondée en 1974 est aujourd’hui le chef de file canadien du mobilier moderne et contemporain. Jusqu’au 25 juin, les clients qui visiteront le nouveau magasin à grande surface courront la chance de gagner l’une des quinze cartes-cadeaux de 1000 $. Pour plus de détails, visitez structube.com.

Le premier de l’année

Photo courtoisie

Il a fallu attendre à mardi dernier (1er juin) pour assister au premier trou d’un coup de la saison 2021 au club de golf La Tempête de Breakeyville. C’est lors du premier programme régulier des « Tornades » (groupe de golfeuses à La Tempête) que Caroline Drolet (photo) a réussi son premier trou d’un coup en carrière. Accompagnée par Clémence Bernier et Maryse Catellier, Caroline a savamment utilisé son fer 8, sur une distance de 82 verges, au trou numéro 5, pour réaliser son exploit qui a été dignement souligné après la rencontre (dans le respect des mesures sanitaires en vigueur).

En souvenir

Photo courtoisie

Le 4 juin 1999. Le baseball organisé est de retour à Québec. Les Capitales de Québec disputent le premier match de leur histoire au Stade municipal. Étincelant sur le monticule, Michel Laplante (photo) mène les siens à une victoire de 8-2 sur les Diamond Dogs d’Albany devant 4743 spectateurs.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jonathan Huberdeau (photo) attaquant des Panthers de la Floride de la Ligue nationale de hockey (LNH), 27 ans... Angelina Jolie, actrice américaine, ex-épouse de Brad Pitt, 45 ans... Benoît Goudreault de Cap-Rouge, sportif invétéré, 82 ans... Stéphanie Laurin, de chez Desjardins 42 ans... François Beauchemin, ex-défenseur québécois de la LNH, (Anaheim) 40 ans... Cecilia Bartoli, mezzo-soprano italienne, 54 ans... Gabriel Arcand, acteur québécois, 71 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 juin 2011 : Rolland Dion (photo), 72 ans, député libéral dans la circonscription fédérale de Portneuf (1979-1984) et maire de Saint-Raymond de Portneuf (2005-2011)... 2018 : Dwight Clark, 61 ans, ancien joueur emblématique des 49ers de San Francisco (1978-1987)... 2015 : Adélard Thomassin, 87 ans, accordéoniste folklorique, historien, porteur de tradition (un bâtisseur... 2014 : Don Zimmer, 83 ans, entraîneur et gérant pendant près de 60 ans dans le baseball majeur... 2013 : Guy Martineau, 64 ans, frère d’Andrée, Hélène et des jumeaux Pierre et Jean Martineau (Avalanche du Colorado)... 2013 : Joey Covington, 67 ans, l’ancien batteur du groupe Jefferson Airplane... 2012 : Pedro Borbon, 65 ans, lanceur des ligues majeures (baseball)... 2012 : Herb Reed, 83 ans, musicien, vocaliste américain, membre des Platters... 1999 : Jacques Dion, 76 ans, syndicaliste, un des membres fondateurs de la CSD... 1973 : Murry Wilson, 55 ans, gérant des Beach Boys jusqu’en 1964.