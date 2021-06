Emploi: deuxième mois de recul consécutif au Canada

La troisième vague de la pandémie en Ontario et en Colombie-Britannique a fait reculer l’emploi pour un deuxième mois consécutif au Canada, tandis que le chômage s’est maintenu à 6,6 % au Québec, légèrement en deçà des 8,2 % au niveau national.

Au mois de mai, 68 000 emplois ont été perdus (-0,4 %) au pays, dont presque tous étaient à temps partiel (54 000), et surtout dans le secteur des services non essentiels, qui a souffert du plus gros impact des restrictions sanitaires.

Statistique Canada souligne toutefois que le travail à temps plein est resté passablement inchangé en mai, alors qu’il avait subi un dur coup en avril avec la perte de 129 000 emplois.

«Avant le mois d'avril, le travail à temps plein avait affiché une tendance à la hausse constante à la suite du creux enregistré en avril 2020», a analysé l’agence gouvernementale.

En ce qui concerne le travail à domicile, le nombre est sensiblement le même qu’au printemps 2020, soit 5,1 millions de télétravailleurs.

Le Québec demeure stable

Le portrait est un peu plus rose au Québec, où «les baisses observées dans les services d'hébergement et de restauration ainsi que dans la fabrication ont contrebalancé les hausses observées dans un certain nombre d'autres secteurs», selon Statistique Canada.

Cependant, l’assouplissement des restrictions sanitaires qui a débuté progressivement à la fin du mois d’avril n’avait toujours pas eu d’effet notable à la hausse sur l’emploi dans la province.

En effet, le taux d’emploi était fixé à 59,5 % en mai au Québec, soit 2,4 % de moins qu’en février 2020, dernier mois avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19.