Explosion des coûts: l’opposition veut une enquête sur les maisons des aînés

L’opposition demande à l’Autorité des marchés publics de se pencher sur les contrats octroyés pour la construction des maisons des aînés du gouvernement Legault, dont le coût frise déjà le million de dollars par place dans certaines régions.

«[L’Autorité des marchés publics] (AMP) doit faire enquête pour voir, essayer d'expliquer pourquoi on a un dépassement de coûts aussi grand, aussi inacceptable que ce qui a été révélé ce matin», a déclaré le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, vendredi.

Notre Bureau d’enquête a rapporté vendredi que le gouvernement chiffre maintenant le projet de maisons des aînés à 2,4 milliards $ pour 3468 chambres dans 46 établissements.

Paul St-Pierre Plamondon a rappelé que ces chantiers ont pu être accélérés grâce à l’adoption du projet de loi 66 par le gouvernement Legault pour relancer l’économie après la crise de la COVID-19. Or, cette pièce législative prévoyait une «clause contrepoids» qui donne à l'AMP le pouvoir d'enquêter dans le cas «d’une anomalie», a-t-il rappelé.

Si Paul St-Pierre Plamondon estime que les chantiers déjà entamés doivent être complétés, il demande au gouvernement de renoncer à construire davantage de maisons des aînées «parce que le coût par rapport au bénéfice ne tient pas la route».

Au Parti libéral du Québec, on reproche au gouvernement de ne pas avoir de plan pour doter tous ces établissements du personnel nécessaire.

«De plus, on ne sait toujours pas quels aînés y iront: c’est la loterie de Marguerite Blais (la ministre des Aînés)! Beaucoup d’argent dépensé, pas plus de services, mais surtout, pas plus de personnes qui bénéficient de cette explosion des coûts», a ainsi dénoncé la députée Monique Sauvé.

«Oui, il faut mieux prendre soin de nos aînés au Québec, mais la solution, c'est un virage majeur, historique dans les soins à domicile, pas la construction de CHSLD de luxe», a de son côté affirmé le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Le projet de maisons des aînés a été promis par François Legault lors de la dernière campagne électorale en 2018. Le chef caquiste souhaitait alors créer 2600 nouvelles places dans des établissements plus spacieux et plus confortables. Il promettait ainsi d’effacer la liste d’attente pour un lit en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Depuis, ce vaste projet, d’un coût estimé d’abord à 1 milliard $ pour la construction de 30 maisons des aînés, a évolué à 1,5 milliard $ en juin dernier pour 46 résidences.

