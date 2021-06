Ken Dryden en a marre des coups à la tête

L’ancien gardien de but du Canadien de Montréal Ken Dryden a, de nouveau, rédigé une lettre ouverte diffusée au sein de plusieurs médias anglo-canadiens, vendredi, concernant les coups à la tête dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’homme de 73 ans est indigné de voir des gestes comme celui posé par l’attaquant des Jets de Winnipeg Mark Scheifele, à l’endroit de celui du Canadien de Montréal Jake Evans lors du premier match de la série de deuxième tour impliquant les deux formations canadiennes.

«Hier [mercredi] soir, c’était Jake Evans. Il y a quelques jours, c’était John Tavares. Et il y a les autres. Et les autres», de dire d’entrée Dryden dans sa lettre.

«Qui sera le prochain?»

«Les coups à la tête, qu’ils soient intentionnels, imprudents, ou complètement accidentels, ont une importance pour le frappeur, mais pas pour celui qui est frappé, et encore moins pour le reste d’entre nous. Le passé – c’est le genre de choses qu’il ferait ou non – qui ça l’importe? Ça concerne Tavares, pas Corey Perry, Evans, pas Scheifele.»

Ancien président des Maple Leafs de Toronto et ex-ministre fédéral, Dryden s’est attaqué aux coups à la tête dans les dernières années. Il a entre autres fait partie du Sous-comité sur les commotions cérébrales liées aux sports au Canada, afin de proposer des façons de mieux protéger les athlètes contre les coups à la tête et les problèmes qu’ils peuvent engendrer.

«Les scènes atroces après les blessures à Tavares et Evans, les deux joueurs sur la glace, face contre terre. Et leurs coéquipiers. Ils sont payés pour ne pas savoir, pour ignorer ou oublier, pour continuer malgré les circonstances. Leur silence. L’incroyable silence qui fait échos dans tout l’aréna. Partout dans le pays. Les commentateurs. Ils ne savent pas quoi dire. Ils savent que leurs mots ne veulent rien dire. Mais ils le disent silencieusement, respectueusement. Et l’attente. Les médecins, les autres, aux alentours. La civière. L’espoir. La peur. Et l’attente finale. Le joueur attaché à la civière et... le pouce en l’air. Merci mon dieu. Il est vivant. Il pourrait s’en sortir», d’ajouter Dryden.

En novembre 2018, le circuit Bettman avait conclu une entente à l’amiable avec plus de 300 joueurs à la retraite, d’une valeur de 18,9 millions $. Ces anciens athlètes avaient accusé la Ligue nationale de ne pas avoir été en mesure de les protéger contre les blessures à la tête ou de les avoir mal informés concernant les risques du sport. Malgré tout, la ligue n’a jamais osé reconnaître le rôle qu’elle avait pu avoir quant aux problèmes vécus par les plaignants.

«Peu importe qui gagne la coupe Stanley, ce sera totalement mérité. Les joueurs et leurs partisans seront excités, nous allons les regarder et nous allons aimer les regarder. Mais peut-être pas autant et c’est triste. Pour nous et pour eux. Ça ne devrait pas être ainsi. Ça n’a pas à être ainsi.»

«Et c’est seulement le début de la deuxième ronde. Encore deux autres rondes à faire.»

«Soyons sérieux», a conclu Dryden.