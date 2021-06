Le Dr Anthony Fauci dans la tourmente

La polarisation politique, la désinformation et la popularité des théories du complot font une victime de plus. Cette fois, il s’agit d’Anthony Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis.

Avant l’élection de Donald Trump et, surtout, le début de la pandémie, le Dr Fauci était une référence sûre et un conseiller pour plusieurs administrations, autant républicaines que démocrates. Sous Obama, on référait à l’acronyme PTFOTV lorsque est venu le temps d’expliquer aux Américains les dangers que représentait le virus Ebola. «Put Tony Fauci On TV», laissez Tony expliquer la situation aux Américains.

Si peu de gens connaissaient Fauci hors des cercles politiques et scientifiques, la sévérité de la pandémie a contribué à faire de l’immunologue une personnalité publique. Tout comme ce fut le cas ici pour Horacio Arruda, on a pu le voir et l’entendre sur une base quotidienne.

Plus habitué à l’ombre qu’aux projecteurs, il devait conseiller le président et les élus tout en évitant de jouer un jeu politique. En 2020-2021, ce jeu d’équilibriste est plus risqué que jamais. Déjà dans la ligne de mire de certains républicains pour avoir osé contredire des affirmations de Donald Trump, il est maintenant devenu la cible d’une féroce campagne visant à le discréditer.

Les médias américains se sont intéressés beaucoup plus à ce dossier cette semaine, parce que diverses publications ont dévoilé le contenu de nombreux courriels de Fauci obtenus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Comme le soulignait le site POLITICO ce matin, républicains et conservateurs se sont rués sur cette manne, récupérant le tout dans l’ordre et dans le désordre, accusant rapidement l’expert de tous les maux. Les mots-clics #FauciLeaks et #FireFauci témoignent de la virulence des attaques.

Pour sa part, Donald Trump n’a pas manqué de relever qu’il avait eu bien raison de ne pas écouter ce conseiller et que celui-ci était dans l’erreur dès le départ. Citant les courriels hors de leur contexte et sélectionnant les passages qui servaient leurs propos, les assaillants ont été si malhonnêtes que des plateformes ont dû retirer plusieurs messages après une vérification des faits.

Si, jusqu’à maintenant, rien ne prouve que l’éminent chercheur soit l’être vil dépeint par ses critiques, il est cependant possible de le critiquer de manière constructive et de le forcer à mieux expliquer certains choix ou certaines déclarations. Quelques contradictions sont déjà plus faciles à expliquer avec un peu de recul.

Tout comme le Dr Arruda ici, il s’est emmêlé les pinceaux au sujet du port du masque. En juin 2021, alors qu’on connaît mieux le virus et que les masques chirurgicaux ne manquent pas, la maladresse nous semble grossière, mais rappelez-vous le contexte de février-mars 2020...

Si bien des questions demeurent pour le moment sans réponse concernant l’origine du virus et le financement américain offert au laboratoire de Wuhan, qu’on suspecte maintenant d’être à l’origine de la pandémie, je ne peux que déplorer les attaques vicieuses et la désinformation entourant le travail d’Anthony Fauci. Non seulement s'emploie-t-on à détruire l’œuvre d’une vie, une vie consacrée à protéger la population américaine, mais c’est toute la communauté scientifique qu’on discrédite.

Je me désole que nos voisins, et certains d’entre nous, en soient arrivés à ce point dans leurs critiques des élites. Outre les assauts répétés contre les institutions démocratiques, le travail de sape dirigé contre les scientifiques me sidère. Ces mêmes scientifiques dont les travaux herculéens nous permettent maintenant d’envisager un été et un automne plus normaux.

Comme vous tous, j’espère qu’on fera éventuellement la lumière sur l’origine de la COVID-19. Même si je fonde peu d’espoirs sur la possibilité que les présentes enquêtes nous permettent de confirmer la chose hors de doute, on devrait au moins écarter les thèses conspirationnistes comme celle que véhicule Fox News, suivant laquelle Fauci aurait aidé à créer le virus.

Dites-moi, face à une pandémie, vous remettez votre vie entre les mains de Trump ou entre celles de Fauci?