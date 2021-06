Le Kilimandjaro à Québec... et partout!

Contribuez à la recherche en neurochirurgie en relevant le défi du Kilimandjaro à Québec, présenté par GFT Canada et organisé par la Fondation du CHU de Québec. Où que vous soyez dans la province, chaussez vos espadrilles et réalisez votre propre Kilimandjaro, seul ou en équipe! Gravissez des escaliers ou grimpez une montagne, dans le lieu de votre choix et au moment qui vous convient, entre le 12 juin et le 11 septembre 2021.

Cette 10e édition du défi consiste à monter 29 220 marches ou à franchir 5 895 mètres de dénivelé, soit l’équivalent du célèbre sommet d’Afrique. Les montées peuvent être réparties entre les membres d’une même équipe, aux quatre coins du Québec, créant ainsi un effet d’entraînement!

Chaque participant ou équipe s’engage à recueillir des dons qui feront la différence, sèmeront l’espoir et sauveront des vies. Les dons récoltés permettront aux équipes de soins et de recherche du service de neurochirurgie de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus d’atteindre de nouveaux sommets!

Prêts à vous dépasser pour la cause? Inscrivez-vous dès maintenant au kilimandjaroaquebec.org