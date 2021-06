Les Oblats : des bandits bénis en soutane

En 2017, des témoignages à l’Enquête nationale sur les femmes et filles assassinées et portées disparues révélaient que des femmes avaient été victimes d’un oblat de Marie Immaculée, le père Alexis Joveneau. Un missionnaire que l’on surnommait Dieu dans les communautés d’Unamen Shipu et Pakuashipi sur la Basse-Côte-Nord. À ce moment, on ne pouvait s’imaginer que cet Oblat avait agressé des dizaines de femmes, d’enfants et même sa nièce venue travailler pour lui au Québec, à qui il a même eu le cran d’écrire des lettres explicites.

En 2018, après avoir traversé la Route blanche en motoneige, notre enquête journalistique révélait les atrocités sans nom commis par cet Oblat. Une victime a même témoigné qu’elle préférait aller au pensionnat de Sept-Îles que de rester dans le même village que ce diable. Quant on connaît les conditions vécues dans ces pensionnats, on ne peut que sympathiser avec ceux qui ont partagé le quotidien de Joveneau pendant 39 ans.

Culture détruite

Notre enquête diffusée dans Le Journal et dans le livre Le Diable de la Côte-Nord révélait notamment que si Joveneau a pu détruire une culture millénaire et causer des traumatismes à plusieurs générations d’Innus, c’est qu’il était protégé par ses patrons oblats. Le gouvernement fédéral a aussi fait de l’aveuglement volontaire et aidé Joveneau à déménager tout un village. La cruauté était établie en système.

Nous apprenions avec consternation, tristesse et rage que plus de dix ans après la Commission de vérité et réconciliation, des restes de 215 enfants ont été retrouvés sur le terrain d’un pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique. Pensionnat d’ailleurs dirigé par des Oblats. Étions-nous surpris? Non. Encore aujourd’hui, les Oblats cachent dans un monastère en France le père Joannes Rivoire, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt au Canada pour des agressions sexuelles sur des Inuits dans les années 1960 et 1970. Pendant ce temps, les Autochtones du Canada attendent toujours des excuses des Oblats ou encore mieux du Pape.

Pacifier

À vous toutes, victimes d’Alexis Joveneau, nous serons toujours très fiers d’avoir pu écrire une partie de votre histoire. Derrière vos larmes, nous sommes confiants d’un avenir plus égalitaire.

À ce sujet, les mots de la coroner Géhane Kamel n’auraient pas pu être plus juste alors que les audiences publiques sur la mort de Joyce Echaquan se sont terminées mercredi.

« Pacifier est probablement le mot le plus beau de la langue française, j’espère que nous aurons le courage de le conjuguer avec vos communautés... Ne nous laissons pas distraire par ceux qui ne croient pas que chaque homme et chaque femme méritent la même justice, la même dignité et la même reconnaissance. »

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Magalie Lapointe et David Prince

Co-auteurs du livre Le Diable de la Côte-Nord