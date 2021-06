Les renforts s’amènent pour Équipe Québec

Si Équipe Québec a réussi à garder la tête hors de l’eau avec une fiche de ,500 à ses huit premiers matchs de la saison de la Ligue Frontier, la venue des renforts arrive à point pour le gérant Patrick Scalabrini.

Déjà, l’excellent receveur portoricain Ruben Castro devait rejoindre le club, vendredi soir en Pennsylvanie, où le «Fleurdelisé» y dispute une série de trois matchs contre les Wild Things de Washington d’ici dimanche. Après avoir représenté son pays au tournoi de qualifications des Amériques en vue des Jeux olympiques de Tokyo, Castro pourrait voir de l’action avec Équipe Québec dès ce week-end.

«Avec Castro, on se retrouve avec un joyeux problème, car notre receveur Jeffry Parra est possiblement notre meilleur joueur présentement, mais on sait que Castro peut aussi jouer au deuxième but, a indiqué Scalabrini, lors d’une entrevue téléphonique. Nous nous retrouvons avec tout un duo de receveurs, mais je ne serais pas étonné si Parra devait bientôt quitter en recevant une offre des ligues mineures.»

Présentement avec l’équipe canadienne en Floride, le voltigeur Connor Panas et le joueur d’avant-champ Jesse Hodges devraient également s’amener au terme de leur tournoi. Scalabrini parle par ailleurs de l’ajout prochain d’un vétéran lanceur.

«Notre objectif était de garder une fiche de ,500 en attendant nos renforts. Dans ce sens-là, nos joueurs ont bien répondu, a résumé le gérant. Ça reste qu’on a actuellement une équipe très jeune et ça paraît dans les petits jeux. Il y a eu quelques erreurs mentales.»

Dans les huit premiers matchs d’Équipe Québec, six d’entre eux se sont terminés par la marge d’un seul point, d’où l’importance de réussir ces «petits jeux».

Les Québécois font bien

Encore jeudi, Équipe Québec a divisé les honneurs d’un programme double avec une défaite de 4-3 et une victoire, par le même pointage, contre les Miners de Southern Illinois.

Lors du gain, le Québécois David Glaude s’est signalé avec un circuit en solo, au début de la septième et dernière manche, pour inscrire le point qui aura fait la différence.

«David est devenu un vétéran pour notre équipe et il livre la marchandise en ce moment, a décrit Scalabrini. C’est l’un de nos leaders. Il adore jouer au baseball et on le sent heureux d’être ici.»

Le gérant a par ailleurs tenu à souligner l’apport des autres joueurs québécois de l’équipe, soit Jonathan Lacroix et Louis-Philippe Pelletier de même que les lanceurs Miguel Cienfuegos et David Gauthier.

«On a droit à de belles surprises», a qualifié Scalabrini.

Et comment? Pelletier a notamment conservé une moyenne au bâton de ,300 (6 en 20) en sept parties. Et au monticule, Cienfuegos n’a encore accordé aucun point en quatre manches en relève.