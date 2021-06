Les succès du Canadien applaudis par des commerçants à Saguenay

La fièvre des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey permet à certains commerçants de Saguenay de marquer des points.

Cette ferveur est notamment ressentie à L'Entrepôt du hockey où plusieurs clients ont acheté des chandails identifiés à leur joueur favori au cours des derniers jours. Caufield, Price et Suzuki sont les plus populaires.

En effet, depuis une semaine et demie, les ventes de marchandises du Tricolore ont grimpé, ce qui compense pour les semaines tranquilles dans les ventes d'équipements de hockey.

«Depuis que les Canadiens sont en séries et qu'ils ont éliminé Toronto, on voit vraiment un gros engouement», a témoigné le directeur du magasin de Chicoutimi, Michel Ratthé.

Un ensemble de gardien de but, identique à celui de Carey Price, a même trouvé preneur: «Le client l'a payé tout de suite, a précisé Michel Ratthé. Il pense qu'il va «goaler» comme lui. C’est plus que de la fièvre.» Le prix est 3200 $, talent non-inclus.

De leur côté, les restaurants sportifs affichent complet les soirs de matchs. «Le Canadien est très excitant, a affirmé le gérant du restaurant-bar Le Stade, Félix Savard. Alors, ça nous permet de faire du commerce plus animé.»

Dans son établissement, cet enthousiasme apaise les pertes des derniers mois. «Ça met un baume. Ça motive énormément pour la suite des événements», a ajouté Félix Savard.

Quand le CH joue, les 120 places permises en pandémie à l’intérieur sont vite réservées. C'était même complet, lundi soir dernier, pour le septième match contre Toronto. «Le toit a presque ouvert quand le Canadien marquait», se souvient le gérant du Stade.

Au Rouge Burger Bar, la levée du couvre-feu permet d'offrir trois services. Les succès du Canadien, accompagné à ce déconfinement, c'est la cerise sur le sundae, selon le responsable du développement et du marketing, Raphaël Girard.

«Un bon burger. Il y a toujours une bonne bière qui vient l'accompagne. Quand il y a un but, on est plus enjoué. Quand le Canadien gagne, nous, on est gagnant aussi.»