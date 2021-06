Madame Chasse-Taches: Retrouver son éclat d'origine

On hésite souvent à jeter des objets qu’on aime et qui semblent défraîchis ou à organiser une vente de garage. Et si on les récupérait...

Les vases à fleurs

Le calcaire et l’eau dure peuvent laisser un film blanchâtre sur les parois du vase. Versez en parties égales de l’eau chaude et du vinaigre que vous laissez agir toute une nuit. Pour les taches rebelles, déposez dans le fond du vase 1 ou 2 pastilles effervescentes conçues pour le nettoyage des prothèses dentaires. Remplissez le vase d’eau chaude et laissez agir quelques heures avant de le rincer.

Un deuxième truc s’avère efficace pour les vases et les verres en cristal présentant des cernes blanchâtres. Remplissez-les d’eau chaude. Ajoutez la pelure d’un pamplemousse découpée en lamelles. Laissez reposer une journée avant de les laver dans une eau chaude savonneuse.

Les anciens CD

Récupérez-les en les suspendant dans les branches des arbres fruitiers ou parmi les arbustes de petits fruits. Leur reflet sous le soleil chassera les oiseaux et les écureuils gourmands.

Les chandeliers

Vous délogerez la cire fondue collée aux chandeliers en les plaçant une trentaine de minutes au congélateur. Si la cire est difficile à atteindre dans des endroits peu accessibles, utilisez le séchoir à cheveux pour amollir la cire que vous pourrez alors retirer facilement.

Les contenants plastifiés

Donnez-leur une cure de jeunesse en les lavant dans une eau chaude savonneuse additionnée de bicarbonate de soude. Exposez-les au soleil. Les taches disparaîtront et les odeurs s’atténueront.

La bonne idée

Nettoyez les surfaces tachées du fer à friser ou du fer plat avec de l’alcool à friction ou du dissolvant à vernis à ongles. Les taches de jaunissement disparaîtront par magie.