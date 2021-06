Mère de deux jeunes enfants: les médecins lui donnaient 13 mois à vivre

Il y a un an, les médecins de Natasha Dias lui donnaient 13 mois à vivre. Refusant ce pronostic, la mère de deux enfants âgés de 2 et 5 ans a lancé une campagne de sociofinancement pour pouvoir suivre des traitements expérimentaux qui ne sont pas couverts par le gouvernement du Québec.

Atteinte d’un cancer du sein agressif qui affecte maintenant son poumon gauche, Mme Dias a pour seule option ce traitement pour prolonger sa vie, et possiblement la sauver.

«C’est quand même un médicament que je paie environ 20 000 $ par mois parce que ce n’est pas accepté par la RAMQ», a dit Mme Dias, vendredi, en entrevue à LCN.

«Je garde de l’argent pour la prochaine étape, de la chimiothérapie aux États-Unis qui coûtent environ 70 000 $ par mois», a-t-elle continué.

Bien que sa famille et elle tentent de se rendre le plus loin possible avec son traitement actuel, ils pensent déjà à la prochaine étape dans la lutte au cancer.

«À date, tous les traitements que j’ai faits, après deux, trois mois, ça commence déjà à ne plus fonctionner», a raconté la mère de famille, qui passe d’un traitement à l’autre depuis des années pour tenter de survivre.

Elle récolte donc des dons grâce à sa campagne de sociofinancement pour l’aider à payer ses traitements dispendieux.

Pour faire un donc, rendez-vous à l’adresse https://www.gofundme.com/f/help-natasha-survive.