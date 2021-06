Nappes en fête!

Lorsqu’on délaisse peu à peu la réconfortante salle à manger pour se rassembler autour de festins d’été dans la cour, les nappes légères et colorées sortent de leur tiroir et une petite nouvelle est toujours la bienvenue !

Levons notre verre

Photo courtoisie

Cette nappe en polyester de qualité supérieure donne soif avec son thème « cocktails d’été », tout en rafraîchissant le décor avec ses couleurs alléchantes sur un doux ton de rose. Elle rappelle que c’est le temps des repas ensoleillés sur la terrasse ou sous le gazebo, accompagnés de boissons originales ! Des serviettes de table coordonnées sont vendues séparément.

Sous le parasol

Photo courtoisie

Peu de nappes font bon ménage avec un parasol, mais celle-ci, de la collection nomade plein air Vivre dehors, offerte en exclusivité chez Simons Maison, représente la combinaison parfaite. Elle présente une ouverture au centre ainsi qu’une fermeture éclair permettant de se déployer autour du parasol, pour afficher son thème Jardin tropical. Son tissu déperlant possède une protection solaire accrue et un traitement antimoisissure.

Jardin fleuri

Photo courtoisie

Maintenant que les plates-bandes revivent, que les fleurs dévoilent leurs couleurs et que la cour a verdi, ce tableau vivant sous un ciel bleu crée le décor parfait pour manger dehors. Et pour s’y harmoniser à merveille, on déploie cette nappe Garden Party 100 % polyester, tel un jardin de fleurs déposé sur la table.

Coton et lin

Photo courtoisie

La légèreté du mélange de coton (70 %) et de lin (30 %), la beauté des franges et les rayures délicates et bleutées de cette nappe (140 × 180 cm) donnent envie de la déplier en toutes occasions. Autant lors des grandes réceptions qu’au moment d’un pique-nique champêtre à travers les vignes ou d’un goûter sur la plage. Mais avant tout, elle incite à manger dehors !

Message inspirant

Photo courtoisie

Après plusieurs mois sans pouvoir se réunir, voici le retour des rassemblements dans les cours. Marquez l’occasion avec cette nappe (100 % polyester, 152 × 229 cm) au message touchant accompagnée de six serviettes de table colorées. Voilà également un cadeau original ! Elle est offerte en blanc assorti à des serviettes de table jaunes à pois, ou en beige accentué de serviettes vertes.