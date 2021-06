Poursuites à l’endroit d’autochtones: une motion demandant l’abandon des recours votée lundi

Le gouvernement libéral reste flou sur la manière dont il entend voter sur une motion du NPD qui vise notamment l’abandon des batailles judiciaires d’Ottawa contre des survivants et des enfants autochtones qui réclament une compensation pour les séquelles liées aux pensionnats autochtones.

Le Parti conservateur et le Bloc québécois ont déjà annoncé leur intention d’appuyer l’initiative des néodémocrates, déposée en Chambre des Communes jeudi par le chef Jagmeet Singh et dont le vote se tiendra lundi.

D’autres éléments non négligeables sont inclus dans le libellé de celle-ci. La motion demande d’«accélérer» le financement pour la mise en œuvre des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, et plus particulièrement de ceux suggérant des enquêtes plus poussées sur les décès et disparitions en pensionnat.

«Ce que je trouve incroyablement hypocrite, non seulement moi, mais surtout les peuples autochtones du Canada, c’est que, d’un côté, le premier ministre est capable d’exprimer ses condoléances pour cette tragédie, dans cette Chambre et à une conférence de presse, et, en même temps, d’ordonner à ses avocats de poursuivre des jeunes Autochtones devant les tribunaux», a lancé Jagmeet Singh jeudi.

Ce dernier a demandé davantage que des «gestes symboliques», et réclame des «actions concrètes».

Justin Trudeau s’est prestement défendu de ces accusations en point de presse vendredi.

«[...] Malgré ce que disent certains politiciens, nous ne sommes pas en train de lutter contre les enfants autochtones à la cour», a-t-il soutenu, en assurant que ceux qui «ont subi des dommages, des blessures mentales et physiques dans le système de protection des enfants au cours des dernières années» auront une «juste compensation».

«Les questions et les discussions qui ont cours avec les communautés et les dirigeants portent sur le juste niveau de compensation pour les différents groupes et communautés, et ces discussions sont en cours», a-t-il précisé.

Le ministre des Affaires autochtones Marc Miller avait fait connaitre la position du gouvernement lors d’un point de presse jeudi.

En date de l’automne dernier, le gouvernement fédéral avait dépensé 3,2 millions $ en cour contre les survivants du pensionnat de Saint-Anne, en Ontario, où de graves abus physiques et psychologiques ont mené à l’emprisonnement de cinq anciens employés.