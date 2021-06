Marche olympique: Mathieu Bilodeau qualifié pour ses 2e Jeux

Une tonne de pression vient de tomber des épaules du marcheur Mathieu Bilodeau.

À l’écart depuis le championnat mondial 2019 à Doha, où il avait conclu l’épreuve du 50 kilomètres en 14e position en raison de la pandémie, Bilodeau a réussi malgré tout à se maintenir dans le Top 60 mondial et Athlétisme Canada a confirmé, vendredi, sa sélection pour les Jeux olympiques de Tokyo.

« Je suis soulagé et je vais enfin pouvoir arrêter de me poser des questions et me casser la tête, a résumé Bilodeau. Je vais pouvoir mettre mon énergie sur ce que je fais de mieux, soit m’entraîner. Je vais pouvoir me préparer pour les Jeux sans me soucier de devoir participer à une épreuve. »

Bilodeau a vécu des montagnes russes d’émotion au cours des derniers mois. « Ce fut catastrophique, a-t-il imagé. À un moment donné, j’étais confiant de me qualifier. L’annulation de la Coupe panaméricaine et du championnat canadien a changé la donne et je craignais d’être écarté du Top 60. J’ai vécu une période un peu creuse et une blessure a ajouté un stress supplémentaire. Lors de la Coupe d’Europe, il y avait de gros noms et des points bonus à l’enjeu, mais j’ai été chanceux de conserver ma place parce que les temps ont été plus lents. Je n’avais pas d’armes pour me battre, mais je peux maintenant respirer. »

Plus rapide qu’en 2019

Même s’il se retrouve en 58e place au classement mondial, Bilodeau est convaincu que ce classement ne voudra plus rien dire lorsqu’il prendra le départ de l’épreuve de 50 kilomètres le 6 août à Sapporo, à 8800 kilomètres de Tokyo.

« Le classement mondial n’annonce pas le résultat aux Jeux, a affirmé l’olympien de Rio en 2016. Il y a 15 ou 20 gars qui me devancent au classement dont les temps sont plus lents que moi. Je suis beaucoup plus rapide qu’en 2019 au mondial et j’ai prouvé que je peux bien faire dans les conditions de chaleur extrême. Je vais utiliser une chambre thermale pour m’habituer aux températures extrêmes. »

« Parce que je suis beaucoup plus rapide qu’au mondial de 2019 et meilleur techniquement, je peux rêver à un Top 14, de poursuivre Bilodeau, qui n’avait pas complété l’épreuve à Rio. Ça serait encore mieux un Top 10, mais ça serait excellent, excellent de terminer dans le Top 15. Je ne vais pas au Japon en touriste. »

Bilodeau est confiant qu’il sera prêt le 6 août, même si son dernier 50 km remonte au mondial de 2019. « Le volume ne m’inquiète pas, a-t-il assuré. Je dois toutefois faire mes devoirs et arriver bien préparé. La nutrition sera très importante. En 2016, je suis arrivé brûlé à Rio. La pandémie a été un mal pour un bien puisque j’ai pu prendre un temps d’arrêt et me reposer. Il me reste plusieurs semaines pour me préparer. »

Aux 50 kilomètres, le Canada comptera aussi sur Evan Dunfee. Médaillé de bronze au mondial de Doha et quatrième à Rio, le marcheur de la Colombie-Britannique représente un espoir de médaille au Japon. « Je suis content qu’on puisse s’entraîner ensemble parce que j’apprends beaucoup de lui. »