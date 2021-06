Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 5 juin:

«À moto avec Norman Reedus»

Vu dans la série «The Walking Dead», l’acteur Norman Reedus enfourche sa moto pour parcourir les États-Unis. Il met le nez dehors pour embrasser la route. Dans ce premier épisode, lui et son amie s’assoient sur un engin du futur et s’intéressent à des autodunes.

Samedi, 18 h, Z.

«Le Grand Move»

Pour Hélène, l’appel des Îles-de-la-Madeleine est tout simplement trop fort. Elle a beau aimer sa maison en ville, là où elle habite avec ses trois garçons, elle est prête pour tout un changement. Portée par les images d’un voyage mémorable, elle décide de déménager. Émission animée par Mariloup Wolfe.

Samedi, 19 h, Canal Vie.

«Symphonissime»

Les musiciens d’un orchestre symphonique savent à quel point leurs instruments peuvent transformer des classiques de la chanson. Les artistes Pomme, Julien Doré, Carla Bruni, Jane Birkin, Salvatore Adamo Cali et d’autres le prouvent une fois de plus en interprétant les plus beaux textes français.

Samedi, 20 h, TV5.

«La Soirée des Éloizes»

Après avoir été reporté plus d’une fois, le gala récompensant les oeuvres des artistes professionnels de l’Acadie aura finalement lieu. Les créateurs des Îles-de-la-Madeleine seront aussi considérés. Une reconnaissance de l’excellence en arts visuels, en danse, en littérature et en musique, entre autres.

Samedi, 20 h, ICI ARTV.

«Outlander: le chardon et le tartan»

Pour le début de la cinquième saison, il y a une ambiance de fête à Fraser’s Ridge. Du moins jusqu’à ce qu’une puissante personnalité politique de la Caroline du Nord en décide autrement. Aussi, une conversation dérangeante vient aux oreilles de Brianna.

Samedi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«L’affaire Dumont»

Ce drame réalisé par Podz voit Marc-André Grondin incarner Michel Dumont, un homme envoyé derrière les barreaux après avoir été reconnu coupable du viol d’une femme. Or, l’homme n’a jamais vu la victime de sa vie et clame son innocence. Malheureusement, son appel n’est pas entendu.

Samedi, 21 h, MOI ET CIE.

«Millénium: ce qui ne me tue pas»

Célèbre pirate informatique, la Lisbeth Salander imaginée par le regretté Stieg Larsson est de retour sous les traits de Claire Foy. Dans ce suspense d’espionnage, la jeune femme doit mettre la main sur un logiciel permettant le contrôle d’armes nucléaires.

Samedi, 23 h 09, TVA.