«Si c’était arrivé à l’un de mes coéquipiers, un seul combat n’aurait pas suffi» – Antoine Roussel

Lui-même reconnu pour être un joueur hargneux qui joue parfois à la limite de la légalité, l’attaquant des Canucks de Vancouver, Antoine Roussel, n’a pas apprécié le geste de Mark Scheifele et a remis en question, comme plusieurs, la durée de la suspension décernée à l’attaquant des Jets de Winnipeg.

• À lire aussi: Quatre matchs de suspension pour Scheifele

L’athlète de 31 ans a jugé la décision du département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale «pas assez sévère», lors de son passage à TVA Sports, vendredi soir.

«Qu’est-ce que ça va être lorsque Scheifele va revenir dans la série? Les joueurs des Canadiens vont vouloir venger Evans. Ainsi, d’autres joueurs vont être impliqués et ça augmente le risque de blessures. Si Scheifele avait été suspendu pour la totalité de la série, le problème aurait été réglé», a-t-il admis.

«Si c’était arrivé à l’un de mes coéquipiers, un seul combat n’aurait pas suffi. Il aurait trouvé la soirée difficile, très difficile», toujours selon l’ancien porte-couleurs des Saguenéens de Chicoutimi.

Celui qui cumule plus de 1000 minutes de pénalité derrière la cravate dans le circuit Bettman en a profité pour acclamer le courage dont a fait preuve Jake Evans, lui qui a fait passer son équipe avant sa propre personne.

«J’ai un profond respect pour Evans. Sur le jeu qu’il a fait, il voulait fermer les livres. Les Jets venaient de marquer un but et reprenaient du rythme. C’est une zone dangereuse sur la glace et il a payé le prix et pas à peu près. Il l’a fait pour son équipe et je lui lève mon chapeau», a-t-il conclu.