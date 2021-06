Un nouvel entraîneur des gardiens pour le CF Montréal

Le CF Montréal a annoncé vendredi l’embauche de Romuald Peiser à titre d’entraîneur des gardiens de l’équipe première.

« Je suis vraiment très fier et très heureux de rejoindre le CF Montréal, a réagi Peiser, un ancien gardien français, par voie de communiqué. J’ai hâte d’être avec l’équipe et je suis impatient de commencer le boulot avec les gardiens. »

« Depuis le départ de Rémy [Vercoutre], nous avons rencontré plusieurs candidats et je pense que nous avons embauché un profil intéressant pour faire progresser nos gardiens, a pour sa part noté le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. Romuald parle plusieurs langues et possède une expérience internationale, tant ici qu’aux États-Unis et en Europe. »

Né à Phalsbourg, en France, Peiser avait été nommé entraîneur des gardiens du Sacramento Republic FC (USL Championship), après avoir pris sa retraite comme joueur professionnel.