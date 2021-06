Une entente de principe conclue pour le financement des services en ressources intermédiaires et de type familial

Québec et la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) sont arrivés vendredi à une entente de principe concernant le financement et les conditions de prestation de services des ressources intermédiaires (RI) et des ressources de type familial (RTF).

Cet accord vise le renouvellement de deux ententes collectives pour ces services dont l’un est destiné aux enfants et l’autre aux adultes.

«Je tiens à remercier les équipes de négociation dont le travail a permis de présenter cette entente de principe. Celle-ci démontre, une fois de plus, que nous sommes à l’écoute des préoccupations des ressources comme prestataires de services, en offrant de meilleures conditions de travail et d’exercice, mais aussi des usagers qui méritent de recevoir des soins et des services d’une grande qualité», a souligné par voie de communiqué Sonia LeBel, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor.

Comme à l’habitude pour ce type d’entente, aucun détail ne sera dévoilé avant que le tout soit accepté par les membres du syndicat.

«Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial sont des partenaires incontournables du réseau de la santé et des services sociaux. L’entente permettra d’améliorer la qualité des services et le mieux-être des usagers ainsi que de mieux répondre à l’évolution des besoins», a précisé Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.

La FSSN-CSN représente 1268 ressources, soit 754 destinées aux enfants et 514 aux adultes.