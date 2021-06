Voyeurisme et pornographie juvénile: un ancien directeur des loisirs plaide coupable

Bernard Lapointe, ex-animateur scout et ancien directeur des Loisirs des Hauts-Sentiers, à Québec, a plaidé coupable vendredi à des accusations de voyeurisme et de possession de pornographie juvénile.

Selon ce qui a été raconté devant le juge Hubert Couture, c’est à la suite de la cessation d’emploi de Lapointe qu’un membre de la direction de l'endroit où il travaillait a découvert du matériel pornographique sur un disque dur.

Après qu'il eut dénoncé la situation aux policiers, ces derniers ont perquisitionné le domicile de Lapointe et ont trouvé, dans le matériel informatique de l’accusé, 6093 photos et 387 vidéos de pornographie juvénile.

«Des caméras espions ont également été découvertes au sous-sol de la maison. On comprend qu’une caméra a été installée, à un certain moment, dans la salle de bain du sous-sol, et des images d’enfants allant s’y changer ont été captées puis transférées sur un ordinateur», a brièvement résumé l’avocate de la défense, Me Stéphanie Pelletier Quirion.

D’autres images trouvées par les policiers montrent Lapointe en train d'installer des caméras dans un local servant à accueillir des scouts et où l'on peut voir des sacs de couchage.

«À la base, les caméras espions avaient été achetées en raison de vols à l’entreprise où mon client travaillait, mais on comprend que monsieur Lapointe les a gardées par la suite», a ajouté l’avocate tout en précisant que Bernard Lapointe n'avait pas d'antécédents judiciaires.

Depuis son arrestation, Lapointe a participé au programme Prisme, qui, selon le site web de l’organisme, «s’adresse aux hommes qui désirent échanger au sujet de relations affectives et de sexualité entre hommes ainsi que de difficultés en lien avec l’orientation sexuelle». Il a également accepté de faire l'objet d’un rapport présentenciel et sexologique.

L’homme qui réside à Lac-aux-Sables, dans la région administrative de la Mauricie, reviendra devant le tribunal en automne pour les observations sur la peine.