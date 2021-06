TREMBLAY, Cyrias



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 31 mai 2021, à l'âge de 90 ans et 2 mois, est décédé monsieur Cyrias Tremblay, époux de madame Hélène Jourdain, fils de feu madame Adéla Desbiens et de feu monsieur Narcisse Tremblay. Originaire de Colombier, il demeurait maintenant à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène Jourdain, ses enfants: Monelle (Robert Guay), Alain, Chantale (Daniel Thériault) et Catty; ses petits-enfants : Pierre-Luc Turbis, Louis-Olivier Guay, Rudy Guay, Ken Thériault, Marie-Hélène Thériault, Ève Tremblay et Cathie Tremblay; ses arrière-petits-enfants; sa sœur Lucienne; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Tremblay et Jourdain; ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.orgSite web : www.fondation-iucpq.org.