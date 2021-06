LESAGE ROUSSIN, Gisèle



Au CHUL de Québec, le 29 avril 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Gisèle Lesage, épouse de feu monsieur Marcel Roussin, fille de feu monsieur Raymond Lesage et de feu dame Marie-Jeanne Paquet. Elle demeurait à Saint-Raymond.Elle a été confiée à laMadame Lesage laisse dans le deuil ses enfants : Johanne, Jean-Marc (Odette Paquet), Marie-France et Claude; ses petits-enfants : Jennyfer Jessy, Anick (Gilles Trudeau), Marc (Julie Pelé), Bertrand, Maryse et Angèle; ses arrière-petits-enfants : Malika, Hannah et Teagan; ses frères et sœurs : Thérèse (feu Rosaire Voyer), feu Marcel (Céline Paré), Maurice (feu Diane Drolet), Lionel (Denise Ouellet), Denise (feu Jacques Barrette), Micheline, Francine (Jean-Claude Paquet) et René (Carole Plamondon); sa filleule Nathalie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Lesage et Roussin et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHUL de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de façon anonyme à une connaissance/un ami(e) dans le besoin.