DESROCHERS

Rose-Ange Lemay



Au CHSLD de Ste-Croix, le 31 mai 2021, à l'âge de 100 ans et 8 mois, est décédée Mme Rose-Ange Lemay, épouse de feu M. Rosaire Desrochers. Elle était la fille de feu Apollinaire Lemay et de feu Rose-Alma Thibaudeau. Elle demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Lucie Ouellet), Angèle, Carmel (Richard Réhel), Agnes (Bernard Martineau); ses petits-enfants: Simon Desrochers (Annie Paquet), Sylvain Desrochers (Caroline Picard), Jean-Julien Desrochers, Jérôme Réhel (Sarah Charbonneau-Michaud), Félix Martineau, Flavie Martineau; ses arrière-petits-enfants: Jonathan et Pier-Louis Desrochers, Éliane Desrochers, Philippe-Antoine Réhel et Alice Charbonneau. Elle était la sœur de: feu Roland Lemay (feu Émilia Desrochers), feu René (feu Justine Auger), feu Thérèse (feu Armand Bergeron), feu Léona (feu Jean-Paul Leclerc), Rose-Aimée (Robert Bélanger), Lauréanne (feu Martial Bergeron), Gérard (Thérèse Montmigny), feu Léontine (feu Lionel Paquet), Clermont (Louisette Blanchet), Doralice (André Côté); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desrochers: feu Émilia (feu Roland Lemay), feu Cécilia, feu Lucienne, feu Marie-Claire (Émile Croteau), feu Lucien, feu Pierre, feu Estelle (feu Léo Boucher) feu Marie-Jeanne, feu Paul-Émile (Réjeanne Bélanger). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis(es). Des remerciements au Personnel du CHSLD de Ste-Croix et de la maison des Aînés de St-Édouard pour leur humanisme, dévouement et les bons soins prodigués à notre mère, c'est beau et grand ce que vous faites. La famille se réunira à la maison funérairele jeudi 10 juin de 19h à 21h30 et vendredi à compter de 12h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.