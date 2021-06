POULIN, Chantal



À l'Hôpital St-Sacrement, le 21 mai 2021, à l'âge de 44 ans, est décédée dame Chantal Poulin, fille de Gilles Poulin et de feu dame Francine Robitaille. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son père Gilles; ses deux sœurs: Anick (Carl Lachance) et Marie-Eve et son frère Nicolas (Marie-Claude Côté), ses neveux: Raphaël, Tristan et Louis-Thomas, ainsi que ses cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du cancer du sein, 1155, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1705, Montréal (Qc) H3B 3Z7 tél.:1 877 990-7171