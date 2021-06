LIZOTTE, Pauline O'Neill



À Saint-Lambert, le 2 juin, 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée Pauline Lizotte née O'Neill, épouse de feu André Lizotte. Prédécédée de ses fils Robert et Jean (Denise Beaudoin). Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc-André (Louise Jacob), Annie (Carl Legault), Marie, Monique (Rick Cleary) et Yves. Chère grand-mère de : Stéphane (Paule Bussières), Patrick (Maude Alain Gendreau), Marco, Norman, Eric (Annie Pilon), Karine (Christophe Perrier-Cornet), Vicki, Dominique, Megan, Marie-Claude (Justin Stuart). Très fière arrière-grand-mère de Philippe, Mélodie, Luka, Léa et Charles … et très aimée et admirée par ses nombreux neveux et nièces.Des dons en son nom à ses deux œuvres de charité préférées seraient appréciés : Birthright Canada (birthright.org) et Dans La Rue (danslarue.org)