Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Le vrai monde ?

Les représentations en salle de la pièce Le vrai monde ? se terminent demain, mais le Théâtre du Rideau Vert poursuit l’aventure avec une version en ligne. Une version réussie et bien filmée qui met en vedette Michel Charette, Charli Arcouette, François Chénier, Isabelle Drainville, Charles-Alexandre Dubé et Madeleine Péloquin. Le vrai monde ? raconte l’histoire de Claude, qui rêve de devenir écrivain, et qui s’est inspiré de sa famille et des travers de son père pour écrire sa première pièce de théâtre. C’est du Tremblay et c’est très bon.

► Où : rideauvert.qc.ca

— Yves Leclerc

Le Festival du Film Très Court

Photo courtoisie

Vous avez tendance à perdre de l’intérêt quand un film tire en longueur ? Cet événement qui se déroule en ligne jusqu’au 13 juin devrait vous plaire. La 23e édition du Festival International du Film Très Court propose près de 150 films internationaux (fictions, documentaires ou animation) dont la durée ne dépasse pas quatre minutes. Le programme comprend notamment une cinquantaine de très courts métrages québécois réalisés par des jeunes cinéastes en herbe. Pour avoir accès à tous les films gratuitement, il suffit de s’inscrire sur le site de l’organisme Ciné-Verdun, qui organise l’événement.

► Où : cineverdun.com

— Maxime Demers

Margau revisite En rouge et noir

Capture d'écran YouTube

La Québécoise Margau souligne aujourd’hui le 35e anniversaire de la pièce En rouge et noir, l’immortel succès qui lui a ouvert les portes de The Voice France l’an dernier. On craque pour sa relecture épurée, où les artifices ont été évacués au profit de nuances et de douceurs parfaitement maîtrisées. Une très, (très !) belle manière de redécouvrir ce classique qui a permis à Jeanne Mas d’entrer dans la légende française.

► Où : Sur YouTube

— Bruno Lapointe

Les Mitchell contre les machines

Photo courtoisie

Si vous avez aimé l’approche subversive du film d’animation Spider-Man : Into The Spider-Verse, gagnant aux Oscars en 2019, son petit cousin tout aussi rebelle Les Mitchell contre les machines vous plaira. Moins conventionnel dans la forme que les films de Pixar, ce road-movie qui se mue en film d’action suit une famille dysfonctionnelle dans son combat contre des robots qui veulent prendre le contrôle de la planète. C’est rempli de clins d’œil à la culture web et, si on n’évite pas l’habituelle dose de bons sentiments, un humour tout sauf bon enfant y fait un efficace contrepoids.

► Où : Disponible sur Netflix

— Cédric Bélanger