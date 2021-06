Changer l’autre est-il une tâche réalisable?

Je traverse une période critique de ma vie et j’aimerais que vous m’aidiez à prendre une décision éclairée pour ne pas me retrouver face à une quatrième rupture en vingt-cinq ans. Surtout qu’en plus, je suis dans la cinquantaine avancée, et que je n’ai pas beaucoup d’années devant moi pour me reprendre.

Pour vous résumer mon parcours, disons que je n’ai pas eu beaucoup de chance avec les hommes. Je suis toujours tombée sur des numéros difficiles à gérer. Non pas que j’aurais souhaité mener leur vie, mais j’aurais aimé avoir plus d’importance que je n’en ai eu à leurs yeux.

Le premier était alcoolique comme mon père, et malgré tout l’amour que j’ai eu pour lui, je n’ai jamais réussi à le rendre sobre. Les deux suivants étaient des divorcés avec enfants. Avec l’un ce sont les enfants qui ont eu raison de notre union, malgré tous les efforts que j’ai faits pour bien m’intégrer dans leur clan.

Et avec l’autre, le troisième, je ramais seule pour nous tenir à flot, tant financièrement qu’humainement. Il était jaloux au point de me séquestrer et de m’isoler de toutes mes relations et de ma famille. Mais il était aussi paresseux et mesquin comme dix, et c’était toujours moi qui devais veiller à payer pour tout, si je voulais un peu de bon temps.

J’en arrive à mon conjoint actuel, celui avec qui je sors depuis deux ans et qui vit chez-moi depuis un an. C’est le frère d’une amie et c’est elle qui est responsable de notre rencontre. Elle m’avait prévenue qu’il avait eu un parcours de vie pas simple, mais qu’il s’était rangé depuis les dernières années.

Je l’aime et je fais mon possible pour l’accepter tel qu’il est, mais certains jours je me sens étouffé par la place que prennent ses enfants dans notre vie, ainsi que par ses angoisses personnelles qui me bouffent mon air et mon espace vital.

Je sais que la pandémie n’a pas aidé notre affaire, mais malgré qu’il me promette régulièrement, en fait après chaque dispute, de me donner un peu plus d’espace, je me retrouve toujours au même point. Je ne sais plus quoi inventer pour qu’il remplisse les promesses qu’il me fait mois après mois.

Pendant ce temps-là et même si l’argent ne me préoccupe pas trop, je paie pour tout et je ne vois pas le jour où il me remboursera quoi que ce soit, car ses finances sont à sec, à ce qu’il me dit. J’aimerais tant que ça marche entre nous que je n’ose pas lui donner d’ultimatum de peur qu’il ne parte. Mais je commence à craindre que mon amour pour lui ne parvienne pas à bien jouer son rôle pour le propulser vers un éventuel changement de comportement. Est-ce que je pédale à vide avec lui, selon vous ?

Une femme qui commence à déchanter

Personne n’a le pouvoir de changer quiconque, pas plus que de le rendre heureux. L’amour qu’on porte à quelqu’un peut à la limite lui donner envie d’évoluer vers un mieux-être, une amélioration de lui-même et de ses façons de se comporter, mais le travail doit être fait par le candidat au changement et par personne d’autre.

À la lumière de ce que vous me décrivez de votre parcours, je vous pose une question : seriez-vous du genre à toujours tout donner sans rien demander en retour ? N’avez-vous pas sans cesse reproduit ce que vous avez retenu de votre enfance auprès d’un père alcoolique ?

Le déséquilibre dans lequel cette relation vous maintient n’est pas bon signe. Un couple base sa survie sur un échange équilibré sur tous les plans. Et comme il semble que ce monsieur soit incapable de mettre ses énergies à faire sa part pour attendre cet équilibre, c’est à vous de poser clairement vos conditions pour une éventuelle suite de vie à deux.