COVID-19: le Québec se maintient, l’Ontario en baisse

Le Québec s’est maintenu sous la barre des 300 nouveaux cas pour la sixième journée consécutive, samedi, pendant que sa voisine l’Ontario a recensé près de 200 infections de moins.

La Belle Province a déclaré 228 contaminations et quatre décès de plus, mais deux ont été retirés des statistiques après enquête. À ce jour, 371 589 Québécois ont contracté le virus et 11 150 sont morts de complications.

Les cas ont baissé à Montréal, de 89 à 66 infections en 24 heures, et l’embellie est aussi observable en Montérégie (de 37 à 29 cas), au Saguenay-Lac-Saint-Jean (de 21 à 11 cas), à Laval (de 20 à 15 cas), au Bas-Saint-Laurent (de 11 à 3 cas) et en Estrie (de 14 à 7 cas). Ailleurs, on parle de stabilité à Québec (12 cas) et en Outaouais (11 cas).

De moins en moins de Québécois sont hospitalisés (283, -24) ou nécessitent des soins aigus (64, -3).

La vaccination, qui va bon train au Québec, n’est pas étrangère à cette amélioration de la situation. Vendredi, 92 993 personnes ont été inoculées. SI on ajoute les vaccins donnés avant le 4 juin et ceux reçus hors Québec, le total global atteint désormais 6 001 080 doses administrées.

«La réponse des Québécois est exceptionnelle. C’est ce qui me permet de vous dire qu’en date d’hier: 6 [millions] de doses ont été administrées depuis le début de l’opération de vaccination. Les hospitalisations passent sous la barre des 300. On avance dans la bonne direction», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Désormais, selon les chiffres de Québec, 64 % des Québécois ont reçu une première dose.

En Ontario, le nombre de cas est passé de 914, vendredi, à 744, samedi. Les hospitalisations ont poursuivi, à l’instar du Québec, leur mouvement baissier (625, -62) ainsi qu’aux soins intensifs (516, -6).

En fin d’avant-midi, le Canada affichait un bilan cumulatif de 1 390 480 cas (+972) et de 25 705 décès (+26).

La situation au Canada:

Ontario: 535 419 (8844 décès)

Québec: 371 589 cas (11 150 décès)

Alberta: 228 668 cas (2243 décès)

Colombie-Britannique: 145 049 cas (1710 décès)

Manitoba: 52 261 cas (1071 décès)

Saskatchewan: 47 186 cas (543 décès)

Nouvelle-Écosse: 5633 cas (88 décès)

Nouveau-Brunswick: 2253 cas (44 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1342 cas (6 décès)

Nunavut: 649 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 390 480 cas (25 705 décès)