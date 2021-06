BÉLANGER, Sylvie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 mai 2021, à l'âge de 64 ans et 8 mois, est décédée madame Sylvie Bélanger, épouse de monsieur Michel Blais, fille de madame Yvonne Roberge et de feu monsieur Paul-Émile Bélanger. Elle demeurait à Beaumont.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auen toute intimité.Outre son époux, monsieur Michel Blais, elle laisse dans le deuil ses fils: Alexandre (Angy) et Dimitri (Coraly); ses petits-enfants: Matéo et Alaïa; sa soeur Ginette (René Minot); son frère Yvon-Claude; ses beaux-parents: feu Louis-Arthur Blais et feu Marie-Paule Demers; ses belles-soeurs: Denise Mc Govern, Nathalie Barsac (Patrice); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité de soins intensifs covid de l'Hôtel-Dieu de Lévis.