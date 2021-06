CÔTÉ, Jeanne D'Arc Lamontagne



Au CHUL, le 30 mai 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Jeanne D'Arc Lamontagne, épouse de feu monsieur Marcel Côté. Elle était la fille de feu dame Adrienne Fortin et de feu monsieur Philias Lamontagne. Elle demeurait à Québec.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Jean-Guy Bédard), feu Diane (feu Lucien Ardouin), Lucille (Richard Plamondon), feu Jean-Guy (feu Huguette Gagné), feu Micheline, Pierrette (Alain Caron), Claude (Lise Beaupré), Gilles (Marie-France Poulin), Doris (feu Allen Gray), André, Gaétan et Stéphane (Brigitte Tanguay); ses sœurs et son frère : Gisèle (feu Gaston Rouleau), feu Noella (feu René Lapointe) et feu Julien (Denise Gingras), ainsi que plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL et du Château Bellevue pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Diabète Québec, 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500, Montréal QC H2A 1B6, Tél. : 514 259-3422.La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.