Équipe Québec ajoute un puissant lanceur dominicain

Le club Équipe Québec, qui évolue dans la Ligue Frontier de baseball, vient de réaliser un ajout de taille en embauchant le Dominicain Yordy Cabrera.

La nouvelle devrait être annoncée officiellement sous peu.

L’athlète de 30 ans, natif de Santo Domingo, est un ancien choix de deuxième ronde -60e au total- des Athletics d’Oakland au repêchage de 2010.

Courtoisie Yordy Cabrera

Évoluant jadis comme joueur de position, Cabrera a été converti en lanceur au cours des dernières années au moment où il évoluait dans les filiales des Marlins de Miami, en 2015. Depuis, il trimballé son baluchon dans l’organisation des Tigers de Detroit, des Giants de San Francisco et des Dodgers de Los Angeles.

«Il va être le nouvel as de notre rotation, sans aucun doute», a indiqué le gérant d’Équipe Québec Patrick Scalabrini, lorsque joint au téléphone à ce sujet.

À son plus récent passage dans le baseball affilié, en 2019, Cabrera a porté les couleurs des Drillers de Tulsa, club-école des Dodgers au niveau AA. En 61 manches et un tiers, il avait alors maintenu une moyenne de points mérités de 3,96 et présenté un dossier de 3-1. Le Dominicain, reconnu pour sa balle rapide, avait par ailleurs réussi 53 retraits au bâton.

Déjà, Scalabrini prévoit offrir un premier départ à Cabrera, au cours de la prochaine semaine, soit le mercredi 9 juin, contre les Miners de Sussex County.

Pour l’instant, Équipe Québec (4-5) est présentement en Pennsylvanie afin de compléter une série de trois matchs face aux Wild Things de Washington d’ici dimanche.

Lazaro Blanco fait défection

Comptant parmi les anciens joueurs dirigés par Scalabrini, chez les Capitales de Québec (en 2017 et 2018), le lanceur cubain Lazaro Blanco en a par ailleurs surpris plus d’un, dans la journée de vendredi, en profitant du tournoi de qualifications des Amériques pour les Jeux olympiques de Tokyo, qui se tenait en Floride, pour faire défection.

Lui-même étonné par cette décision de Blanco, le gérant d’Équipe Québec a qualifié le Cubain de «membre de la famille des Capitales». Or, il assure qu’aucune entente n’est en place pour attirer le vétéran lanceur de 35 ans avec sa formation de la Ligue Frontier.