[IMAGES] Une première vaccination au volant à Québec

Les familles de Québec qui n’ont pas encore reçu de la première dose peuvent maintenant bénéficier d’une « inoculation au volant » à l’Université Laval, dans le confort de leur voiture.

Tous les centres de vaccination fonctionnent à pleine capacité actuellement dans la Capitale-Nationale. Au courant du week-end seulement, au moins 15 000 doses du vaccin seront inoculées.

Jérémy Bernier

L’ajout du service au volant de la vaccination s’inscrit donc dans un désir d’augmenter la capacité de vaccination de la région, mais aussi pour accommoder les petites familles.

Jérémy Bernier

« On voulait pouvoir offrir ce choix-là aux familles pour qui c’est plus complexe d’organiser leur horaire et pour les jeunes qui veulent être accompagnés de leurs parents. C’est plus facilitant », précise Patricia McKinnon, directrice de la vaccination au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Jérémy Bernier

Jérémy Bernier

La décision a d’ailleurs été saluée par plusieurs familles sur place. « On n’aime pas trop les grands espaces, donc le fait de pouvoir venir avec ma fille, dans le confort de ma voiture, c’est pratique et rassurant », indique Nathalie Chenard qui recevait sa première dose du vaccin.

Jérémy Bernier

Tout ce qui roule

Le maximum de 520 rendez-vous au courant de week-end a déjà été atteint et seulement quelques places de plus sont disponibles pour la fin de semaine prochaine. Toutefois, constatant l’engouement pour ce nouveau service, il se peut que des rendez-vous supplémentaires soient ajoutés.

Jérémy Bernier

« Au total, ça prend exactement 21 minutes pour se faire vacciner. Six minutes pour la procédure et 15 minutes d’attente. On n’a plus vraiment d’excuses pour ne pas se faire vacciner! », soutient Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon, présent sur place.

Jérémy Bernier

Précisons que tout ce qui roule est accepté dans cette clinique éphémère, que ce soit voiture, camionnette, motocyclette ou même bicyclettes. Toutefois, des chaises seront accessibles pour les conducteurs de ces deux derniers moyens de transport, pour éviter des accidents dans l’éventualité où ils réagiraient mal au vaccin.

Jérémy Bernier

Comment ça fonctionne :

1) Inscription sur ClicSanté

2) Arrivée au stationnement sous-terrain du PEPS de l’Université Laval

3) changement de masque à une première station

4) Évaluation et prise du vaccin à une seconde station

5) Attente d’une quinzaine de minutes dans la voiture

6) Départ