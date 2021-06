Johnson appelle le G7 à «vacciner le monde» d’ici la fin 2022

LONDRES | Le premier ministre britannique, Boris Johnson, appellera les dirigeants des pays du G7 à s’unir pour «vacciner le monde d’ici la fin de l’année prochaine» pour mettre fin à la pandémie de COVID-19, ont annoncé ses services samedi.

Le chef du gouvernement conservateur, qui accueillera le sommet du G7 de vendredi à dimanche prochain en Cornouailles (sud-ouest de l’Angleterre), exhortera ses homologues des pays les plus industrialisés (Royaume-Uni, France, Italie, Canada, Japon, Allemagne, États-Unis) à prendre des «mesures concrètes» pour atteindre cet objectif, selon un communiqué diffusé samedi soir par Downing Street.

Ce sommet représente la première rencontre en personne des dirigeants du G7 depuis qu’a éclaté la pandémie il y a un an et demi et la première participation du nouveau président américain, Joe Biden, qui marque le retour des États-Unis vers le multilatéralisme, après les années Trump.

«La semaine prochaine, les leaders des plus grandes démocraties du monde se rassembleront lors d’un moment historique pour nos pays et notre planète», a déclaré Boris Johnson.

«Le monde attend de nous que nous relevions le plus grand défi de l’après-guerre: vaincre la COVID et mener une reprise mondiale portée par nos valeurs communes», a-t-il ajouté, «vacciner le monde d’ici la fin de l’année prochaine serait le plus grand exploit de l’histoire de la médecine».

«J’appelle mes collègues dirigeants du G7 à se joindre à nous pour mettre fin à cette terrible pandémie et à promettre que nous ne laisserons jamais se reproduire les ravages causés par le coronavirus», a-t-il conclu.

Le Royaume-Uni avait annoncé en février dernier qu’il partagerait la majorité de son surplus de vaccins via le dispositif international Covax, mais malgré l’état avancé de la campagne de vaccination, le pays ne dispose pas encore de tels surplus, a déclaré vendredi le ministre de la Santé, Matt Hancock.

Boris Johnson espère en outre promouvoir un système mondial de surveillance destiné à détecter de nouveaux variants du virus avant qu’ils se répandent.

L’environnement et la relance verte seront au cœur de ce sommet du G7, avant la grande conférence pour lutter contre le réchauffement climatique, la COP 26, prévue en novembre en Écosse.

Le sommet du G7 a été précédé d'une série de réunions des ministres de ses pays membres, et a notamment abouti à un accord historique fixant comme objectif un taux minimal d’impôt sur les sociétés de 15%, pour une meilleure répartition des recettes fiscales des multinationales – les géants du numérique qui ont prospéré pendant la crise sanitaire en particulier.