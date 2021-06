Initiée en 1972, à l’occasion de l’ouverture de la Conférence des Nations unies sur l’environnement de Stockholm, la Journée mondiale de l’environnement (JME) est célébrée le 5 juin de chaque année. La JME met en avant un enjeu spécifique important différent chaque année concernant l’environnement. Le thème de la Journée mondiale de l’environnement de cette année est la restauration des écosystèmes, restauration qui peut prendre de nombreuses formes : planter des arbres, verdir les villes, réaménager les jardins, changer les régimes alimentaires ou assainir les fleuves et les côtes.

Retrouvailles appréciées

Habitués de se voir et de jaser au restaurant tous les lundis matin, Jocelyn Boily, Florent Boily et Gaston Bidégaré ont renoué avec cette tradition dès le passage de la région de Québec en zone orange, le 31 mai dernier, au restaurant Pacini Lebourgneuf. Privés de leur rencontre depuis plus d’un an en raison de la pandémie les comparses en avaient long à se raconter plus particulièrement sur les présentes séries de la Coupe Stanley. Il faut préciser que le hockey coule dans les veines de Gaston qui a été impliqué dans le hockey mineur comme préfet de discipline et de Florent qui fut le bras droit de Robert (Bob) Chevalier dans l’organisation du hockey mineur à Sainte-Foy. Florent fêtait d’ailleurs ce jour-là ses 80 ans. Sur la photo, Jocelyn Boily, à l’avant-plan semble bien content de retrouver : Florent, premier à gauche, et Gaston, au fond.

Bourses Loto-Québec

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a remis à 14 talentueux athlètes ayant une limitation physique ou sensorielle des bourses individuelles de 2000 $ et de 3000 $, pour un total de 40 000 $, lors de la 14e remise du Programme de bourses Loto-Québec. Certains de ces récipiendaires sont des espoirs québécois pour une participation aux Jeux paralympiques, comme Charles Moreau, Rosalie Lalonde et Sandrine Bérubé à Tokyo, et Antoine Lehoux à Pékin. Parmi les récipiendaires, j’ai retenu, de gauche à droite sur les photos : Marylou Martineau, 20 ans de Saint-Émile (Québec), en boccia (BC3) ; Samuel Larouche, 27 ans de l’arrondissement Jonquière à Saguenay en para-athlétisme (T51) et Antoine Lehoux, 27 ans d’Adstock en para-hockey.

En souvenir

Le 5 juin 1933. Le musée de la province de Québec est inauguré sur les Plaines d’Abraham à Québec. À ses débuts, le musée se donne trois vocations : héberger les Archives nationales, le Musée des sciences naturelles et le Musée des beaux-arts. Au fil des ans, il devient, en 1963, le musée du Québec et se consacre uniquement aux beaux-arts pour devenir officiellement, en 2002, le Musée national des Beaux-arts du Québec.

Anniversaires

André Lacroix (photo), ex-hockeyeur professionnel natif de Lauzon (AMH-LNH) de 1967 à 1979, 76 ans... Eve Landry, comédienne québécoise (Unité 9), 36 ans... Marie-Claude Nadeau, astrologue de TéléMag Québec... Pierre Bruneau, chef d’antenne au bulletin TVA 17 heures, 69 ans... Sébastien Lefebvre, membre de Simple Plan, 39 ans... Mark Wahlberg, acteur américain, 50 ans... Joe Clark, premier ministre du Canada (1979-1980) 82 ans.

Disparus

Le 5 juin 2020 : Andrée Champagne (photo), 80 ans, ex-politicienne et ex-comédienne connue pour son rôle de Donalda dans Les belles histoires des pays d’en haut... 2018 : Kate Spade, 55 ans, (née Katherine Noel Brosnahan) styliste américaine qui a créé son entreprise Kate Spade & Co... 2017 : Andrew Cunningham, 67 ans, acteur anglais, marionnettiste, ventriloque et écrivain... 2016 : Jerome Bruner, 100 ans, psychologue américain (psychologie cognitive)... 2014 : Laurent Leblond, 76 ans, journaliste pendant 40 ans (Le Rimouskois, Progrès-Écho, L’Avantage de Rimouski)... 2008 : Léopold Lang, 77 ans, professeur qui a enseigné en 1960 à l’Externat classique de Lac-Mégantic... 2006 : Eric Gregg, ex-arbitre des ligues majeures (baseball)... 2005 : Isabelle Dubé, 36 ans, de Cap-St-Ignace, athlète de vélo de montagne attaquée par un ours grizzly dans les montagnes Rocheuses à Canmore en Alberta... 2004 : Ronald Reagan, 93 ans, 40e Président des É.-U. (1981–1989)... 2003 : Manuel Rosenthal, 99 ans, compositeur et chef d’orchestre français... 2002 : Dee Dee Ramone, 50 ans, bassiste du groupe The Ramones.