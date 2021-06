La Capitale-Nationale toujours sous la barre des 20 cas par jour

Le nombre de cas de COVID-19 continue sa chute libre dans la région de la Capitale-Nationale.

• À lire aussi: COVID-19: le Québec compte 228 nouveaux cas et 4 décès supplémentaires

Dans le bilan mis à jour samedi, la Capitale-Nationale compte 12 nouvelles infections, soit trois cas de plus que la veille. Au cours des sept derniers jours, un seul décès a été déclaré dans la région. Au total, 32 637 infections ont été dénombrées sur le territoire, ainsi que 1109 pertes de vie.

Dans Chaudières-Appalaches, le nombre de cas est resté stable au cours des 24 dernières heures, passant de 34 à 38 nouveaux cas, selon le bilan de samedi. Au cours des sept derniers jours, on a déploré deux nouveaux décès pour un total de 353 personnes ayant perdu leur combat contre la COVID-19.

La tendance à la baisse s’observe aussi au Bas-Saint-Laurent avec seulement trois nouveaux cas en 24 heures et deux décès au cours des sept derniers jours.

Hospitalisations en baisse

Dans la région de la Capitale-Nationale et dans Chaudières-Appalaches, les hospitalisations sont aussi en baisse (-1 et -3, respectivement), avec un total de 22 et 24 personnes hospitalisées. Même scénario au Bas-Saint-Laurent (4, -2).

La situation au Québec

Bas-Saint-Laurent: 3925 cas (49 décès)

Saguenay–Lac-Saint-Jean: 10 960 cas (269 décès)

Capitale-Nationale: 32 637 cas (1109 décès)

Mauricie-et-Centre-du-Québec: 15 115 cas (519 décès)

Estrie: 14 774 cas (348 décès)

Montréal: 131 562 cas (4728 décès)

Outaouais: 12 255 cas (214 décès)

Abitibi-Témiscamingue: 1117 cas (9 décès)

Côte-Nord: 572 cas (3 décès)

Nord-du-Québec: 109 cas

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine: 2021 cas (45 décès)

Chaudière-Appalaches: 19 053 cas (353 décès)

Laval: 31 301 cas (911 décès)

Lanaudière: 23 828 cas (516 décès)

Laurentides: 20 826 cas (505 décès)

Montérégie: 50 921 cas (1549 décès)

Nunavik: 47 cas

Terres-Cries-de-la-Baie-James: 119 cas (3 décès)

Hors Québec: 444 cas

Région à déterminer: 3 cas

Total: 371 589 cas (11 150 décès)