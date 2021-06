La jolie île Nepawa

Ces jours-ci, je profite de l’arrivée du beau temps pour m’imprégner du Québec rural. Je parcours les routes secondaires de gravier de l’Abitibi-Ouest. Serpentant entre champs agricoles vallonneux et lacs au sol d’argile, les paysages sont teintés du vert tendre typique des feuilles printanières. Les rangs me font découvrir des milieux de vie au rythme du terroir. Fermes, verger et pâturages vont s’échouer dans le lac Abitibi. Ce lac de 931 km2 se caractérise par ses eaux peu profondes. On y retrouve près de 200 plages et pas moins de 900 îles. Ses rives sont morcelées par d’innombrables baies. Le lac Abitibi fut une plaque tournante convoitée par d’importantes compagnies de traite des fourrures pendant plus de deux siècles. Mon endroit préféré en ces lieux se nomme l’île Nepawa, la seule île du Québec reliée à l’autre rive par un pont couvert. Construit en 1946 et mesurant 52 mètres, il fut restauré à quelques reprises. D’une couleur rouge typique aux infrastructures iconiques, le pont de l’île Nepawa est un monument dans ce coin pittoresque de l’Abitibi-Témiscamingue.

Appareil : Mavic Pro 2 (Drone)

Objectif : 28 mm

Exposition : 1/50 s à f/8

ISO : 100