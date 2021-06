COVID-19: à peine une dizaine de cas à Québec

Signe que la troisième vague tire de plus en plus à sa fin, à peine une dizaine de cas de COVID-19 ont été ajoutés au bilan de la Capitale-Nationale, dimanche, tandis que le Bas-Saint-Laurent en a retranché un à son total.

Avec 10 infections, Québec et ses environs continuent à tourner le dos à la pandémie. Il s’agit de l’un des plus petits nombres de cas journaliers dans la région ce printemps, aux côtés de deux journées où seulement neuf cas avaient été annoncés plus tôt dans la semaine.

Le Bas-Saint-Laurent, de son côté, a affiché un bilan exceptionnel, alors que la moitié est de la région (MRC de Rimouski-Neigette, de La Mitis, de La Matapédia et de Matane) s’apprête à revenir en zone jaune et que l’autre moitié passera en orange lundi.

En effet, la région a retranché un cas à son total dimanche, affichant ainsi un bilan de -1 cas qui contraste fortement avec les 11 infections annoncées vendredi.

Somme toute, le Bas-Saint-Laurent peut se targuer d’être parvenu à se sortir haut la main de la troisième vague, avec un nombre de cas qui demeure presque constamment sous la barre de 10 par jour depuis plus de deux semaines.

Autre région à revenir en zone jaune lundi, le Saguenay–Lac-Saint-Jean a à peine fait mieux que Québec en ajoutant neuf contaminations à ses données. Il n’en demeure pas moins que ce bilan est encourageant pour la région, qui cumulait allégrement plus de 10 cas par jour il y a encore une semaine. Elle en a annoncé 21, vendredi.

Enfin, la Chaudière-Appalaches, qui lutte depuis des mois contre une importante éclosion en Beauce, a ajouté 20 cas au compteur dimanche, soit le plus petit total depuis ceux annoncés le 24 mai dernier.

À peine 176 cas ont été comptabilisés au cours des dernières 24 heures au Québec, tandis qu’aucun nouveau décès n’a été déploré.