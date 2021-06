«Ce serait extraordinaire de revenir en tant qu’entraîneur du CH» — Patrick Roy

Il y a 12 jours exactement, les Canadiens tiraient de l’arrière 3-1 dans leur série contre les Maple Leafs de Toronto et les partisans réclamaient la tête de Marc Bergevin et de Dominique Ducharme, ainsi que celle du chauffeur de zamboni du Centre Bell, et probablement aussi celle du préposé au stationnement de l’édifice.

Les gens cherchaient un ou des coupables et voulaient voir de gros changements au sein de l’organisation.

Rapidement, le nom de Patrick Roy a été évoqué. Que ce soit comme directeur général ou entraîneur-chef, plusieurs voyaient l’ex-numéro 33 revenir dans le giron de l’équipe et redresser la barque. Mais le monde du hockey étant ce qu’il est, les choses changent parfois très vite.

En ce dimanche ensoleillé, non seulement les Canadiens ont vaincu les Leafs depuis déjà près d’une semaine, mais ils sont aussi à deux petits gains de la troisième ronde; ces derniers mènent 2 à 0 dans leur série de deuxième tour contre les Jets. Soudainement, Marc Bergevin et Dominique Ducharme sont redevenus des dieux et plus personne n’ose parler de congédiement dans leur cas.

Les récentes déclarations de Patrick Roy, lancées dimanche matin à l’occasion d’une longue entrevue avec Ève-Marie Lortie, de Salut Bonjour, risquent cependant de relancer les discussions entourant le poste d’entraîneur-chef du CH.

Questionné par l’animatrice sur son intérêt envers les Canadiens, Roy a été extrêmement clair.

«C’est sûr que ce serait extraordinaire pour moi de revenir en tant qu’entraîneur [...] dans la grande famille du Canadien.»

«Casseau» a cependant reconnu que les astres ne sont peut-être plus alignés comme ils l’étaient il y a 12 jours.

«Il y a présentement des gens en place et ils font un excellent travail. Peu d’experts avaient prédit une victoire du CH lorsqu’ils perdaient 3-1 dans leur série contre Toronto. Là, Montréal mène 2-0 contre Winnipeg, et c’est très agréable de voir l’équipe performer.

«Carey Price est très bon et il aide assurément beaucoup à l’actuelle position du Tricolore. Après tout ce qu’on a vécu dernièrement, les partisans du Canadien méritent d’être gâtés un peu.»

«Carey Price n’a pas besoin de moi»

Roy s’est ensuite fait demander quel type de message il lancerait à Carey Price s’il avait l’occasion de lui parler.

La réponse de l’actuel pilote des Remparts fut très claire.

«Carey Price n’a pas besoin de moi. Dans la série contre Toronto, il a réalisé un arrêt qui a eu l’air routinier, mais qui s’est avéré extrêmement important. En prolongation du match numéro six, Auston Matthews a tiré du revers en se retournant sur lui-même, mais Carey a étiré la jambière. Il a sauvé la saison du CH. Ce genre d’arrêt donne énormément de confiance à l’équipe. Et on voit maintenant à quel point Montréal joue avec confiance...»