COVID-19: les cas à un minimum au Québec et en Ontario

Le Québec n’a ajouté aucun décès à son lourd bilan, dimanche, tandis que le nombre de cas de COVID-19 atteint des minimums tant dans la Belle Province qu’en Ontario.

Avec à peine 179 nouvelles infections en 24 heures, le Québec est repassé sous la barre des 200 cas par jour pour la toute première fois depuis le 10 septembre dernier, où à l’époque, on commençait à peine à entrevoir la deuxième vague de COVID-19.

En prime, le nombre d’hospitalisations a continué de fondre sous la canicule avec 274 Québécois (-9) qui luttaient contre le virus dans les hôpitaux de la province, dont 61 alités aux soins intensifs.

Ces résultats encourageants arrivent à point nommé alors que les dernières régions en zone rouge, incluant Montréal et Laval, vireront au orange lundi. D’autres secteurs passeront au jaune, voire au vert. Le devancement des dates de rendez-vous pour la seconde dose commencera aussi lundi pour les 80 ans et plus.

«Le Québec enregistre moins de 200 cas en date d’hier. Jusqu’à présent, le plan de déconfinement fonctionne. On doit continuer de suivre les mesures et de se faire vacciner», s’est réjoui le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Le Québec n’est cependant pas le seul à pouvoir se vanter d’avoir su circonscrire la troisième vague. L’Ontario, avec 663 contaminations et 10 décès de plus dimanche, a aussi grandement amélioré ses données.

Il s’agit, pour la province la plus populeuse au pays d’une nette amélioration, le nombre de nouveaux cas étant maintenant à son plus bas depuis la mi-octobre.

La province n’est cependant pas encore tirée d’affaire avec toujours un peu plus de 500 lits occupés par des patients aux soins intensifs en raison du virus, un nombre qui diminue graduellement.

Plus à l’Ouest, le Manitoba est demeuré la province la plus touchée par le virus par habitant pour le moment avec 221 cas et trois décès. Le Manitoba a ainsi eu plus de cas que le Québec, malgré une population six fois moindre.

La Saskatchewan (73 cas) et l’Alberta (231 cas) ont également mis à jour leurs données.

Du côté de l’Est, le Nouveau-Brunswick (3 cas), la Nouvelle-Écosse (12 cas) et Terre-Neuve-et-Labrador (5 cas) ont dévoilé des bilans dans la lignée de ceux des derniers jours.

La situation au Canada:

Ontario: 535 419 (8844 décès)

Québec: 371 589 cas (11 150 décès)

Alberta: 229 192 cas (2246 décès)

Colombie-Britannique: 145 049 cas (1710 décès)

Manitoba: 52 751 cas (1075 décès)

Saskatchewan: 47 359 cas (546 décès)

Nouvelle-Écosse: 5663 cas (88 décès)

Nouveau-Brunswick: 2265 cas (44 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1352 cas (6 décès)

Nunavut: 649 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 392 563 cas (25 725 décès)

