Équipe Québec remporte un duel défensif

Dans un affrontement où les points se sont faits rares, Équipe Québec a signé un gain par blanchissage de 1 à 0 sur les Wild Things, dimanche soir, à Washington.

Le «Fleurdelisé» a ainsi remporté la série de trois matchs contre le club de la capitale américaine, lui qui a amassé deux victoires. Ce gain a également permis à la troupe du gérant Patrick Scalabrini de franchir la barre des ,500. Elle a maintenant un dossier de 6-5.

Dans le match du jour, Équipe Québec a inscrit l’unique point en septième manche. Le receveur Jorge Gutierrez a frappé un simple qui a permis à son coéquipier Jake Barrie de fouler la plaque. Ce dernier avait atteint les sentiers avec un simple et avait profité d’un mauvais lancer pour se faufiler jusqu’au troisième coussin.

Au monticule, Miguel Cienfuegos (1-0) a été excellent et il a signé son premier gain de la saison. Le natif de Laval a œuvré pendant huit manches. Il a donné seulement quatre frappes en lieu sûr et un but sur balles à ses rivaux. Le gaucher a aussi retiré deux joueurs des Wild Things sur des prises.

Venu en relève à Cienfuegos pour la neuvième et dernière manche, Andrew Case a signé son quatrième sauvetage en 2021. Les deux premiers frappeurs qu’il a affrontés se sont fait retirer sur des ballons et il a conclu la rencontre en passant le troisième homme à se présenter devant lui dans la mitaine.

La défaite est allée au dossier de Spencer Bivens (0-1), qui a uniquement disputé le septième engagement.

Équipe Québec reprendra l’action mardi soir, alors qu’elle a rendez-vous avec les Miners de Sussex Country pour le premier duel d’une série de trois matchs présentés au Skylands Stadium.