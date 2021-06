Gala Québec Cinéma: Entre jeunesse et retenue

Pour célébrer notre cinéma, les finalistes du Gala Québec Cinéma ont joué la carte de la sobriété, d’ailleurs plusieurs m’ont mentionné avoir fait ce choix délibérément en réflexion par rapport à la dernière année. Il flottait aussi un vent de jeunesse mené par la nouvelle vague de comédiennes et de comédiens pour qui soir de gala ne rime pas nécessairement avec les codes habituels.

Et c’est l’animatrice Geneviève Schmidt qui a volé la vedette, dans tous les sens du terme. « Ça a vraiment été un plaisir de l’habiller. Une vraie soie. Je crois qu’elle se sent comme une reine dans son ensemble, je l’ai vu dans ses yeux ! C’est des moments comme ça qui nous rendent vraiment heureux d’habiller les femmes », m’a dit José Manuel St-Jacques de la griffe UNTTLD.

Geneviève Schmidt

Geneviève Schmidt

Pour animer la cérémonie, Geneviève Schmidt a osé. Elle a fait appel au duo UNTTLD pour lui confectionner un look qui reprend l’un des codes de la marque, les volants. La tenue, d’inspiration flamenco, sublimait les courbes de la comédienne.

Antoine-Olivier Pilon

Antoine-Olivier Pilon

On ne se trompe pas en enfilant un complet noir et en l’agençant à une chemise, une cravate et des chaussures de la même teinte. Antoine Olivier Pilon le démontre bien, vêtu d’un costume Sartorialto.

Émilie Bierre

Émilie Bierre

Émilie Bierre arborait un look faisant un clin d’œil aux années 1980. Sa robe Aritzia aux reflets métalliques orangés agencée à des bottillons blancs et de multiples bagues est une interprétation contemporaine de la tendance.

Sophie Desmarais

Sophie Desmarais

La comédienne Sophie Desmarais a déniché son look à la boutique Ssense. Sur les bons conseils de sa styliste Olivia Leblanc, elle a complété le tout d’un sac et de chaussures de la marque montréalaise L’intervalle.

Robin L’Houmeau

Robin L'Houmeau

« Je suis super “casual” ce soir, mettons que je porte ce que je porterais un mercredi après-midi. J’ai choisi un chandail à capuchon avec l’inscription “Animal Equality” dans le but de partager aux gens ma position sur la cruauté animale », partage Robin L’Houmeau.

Marie-Evelyne Lessard

Marie-Evelyne Lessard

« Ce soir, je porte une robe longue sans manches signée Fracomina, coordonnée à des escarpins Michael Kors. En repensant à la dernière année éprouvante, j’ai opté pour un ensemble sobre, léger et élégant », confie Marie-Evelyne Lessard.

Kelly Depeault

Kelly Depeault

À la vue du look de Kelly Depeault, j’ai tout de suite pensé au style féminin, punk et rock de la chanteuse P!nk. La pièce maîtresse de sa tenue, le jean à sangles de The Ragged Priest, en fait une silhouette très cool, à l’image de l’actrice.

Caroline Néron et sa fille Emmanuelle

Caroline Néron et sa fille Emmanuelle

Cette soirée fut l’occasion d’une activité mère-fille. « J’étais super stressée à la fois d’être en nomination, mais aussi de remettre un prix. L’important pour moi ce soir n’est pas de gagner, mais de passer un beau moment avec ma fille », me confie Caroline Néron. C’est en passant en revue ses différentes robes du soir que la comédienne a eu l’idée de faire appel à la designer Anomal Couture pour confectionner une robe pour sa fille Emmanuelle.