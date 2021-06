Le rapport parfois difficile des enfants avec la nourriture

Je viens de lire les propos de monsieur Gilles dans votre courrier de ce matin et ils m’ont terriblement choquée. J’ai 42 ans et je suis la maman de trois merveilleux enfants. Laissez-moi vous dire que comme lui, on m’avait élevée à finir mon assiette quand j’étais jeune. Mais désormais, contrairement à lui d’ailleurs, je suis totalement contre cette façon de faire.

Le 14 décembre dernier, j’ai subi une chirurgie bariatrique (by-pass). En ce moment, je dois apprendre à détecter les signes de satiété, une chose à laquelle on ne m’avait jamais initiée plus jeune. Désormais je sais qu’il est inconcevable de dire à un enfant qu’il doit terminer son assiette s’il ne veut pas être privé de dessert comme Gilles le prône. Quand l’enfant n’a plus faim, il arrête de manger. Point final !

Bien sûr le parent a un rôle à jouer pour lui apprendre à détecter son point de satiété et en reconnaître les signes. La ligne est mince entre la réalité et un caprice, mais normalement quand un enfant n’a plus faim il ne réclame pas de dessert.

Julie Champagne

Je pense que vous êtes aux premières loges pour reconnaître la nécessité de donner aux enfants de bonnes habitudes alimentaires, loin des diktats éculés d’autrefois.