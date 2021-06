Services non-offerts durant la pandémie : les RPA doivent rembourser leurs résidents, selon QS

La députée solidaire Catherine Dorion appelle la ministre Marguerite Blais à exercer son leadership et à exiger des propriétaires de résidences privées pour aînés (RPA) qu'ils remboursent leurs résidents pour l'ensemble des services payés et non rendus pendant la pandémie.

«Beaucoup de services offerts par les résidences privées pour aînés, et que les résidents paient à gros prix, n'ont pas été offerts depuis un an à cause de la pandémie. Pourtant, leur loyer n'a jamais baissé d'un sou. Le gouvernement de la CAQ doit faciliter la vie des personnes aînées qui ont payé injustement ces frais et exiger des RPA qu'elles remboursent leurs résidents», a fait valoir Mme Dorion.

En avril dernier, une locataire d’une RPA a obtenu devant le Tribunal administratif du logement une diminution de loyer à cause de la réduction des services de loisirs engendrée par la COVID-19. «Cette décision pourrait bien faire jurisprudence », a souligné la députée solidaire.