Cocktail explosif dans un motel de Québec

Les autorités devront déterminer pourquoi un trentenaire arrêté samedi dans un motel de Québec avait en sa possession des substances explosives.

Alec Warren Part, 33 ans, a été arrêté samedi au motel Le Luxembourg, dans le secteur de L’Ancienne-Lorette.

Il a comparu dimanche matin et a été accusé de possession de substances explosives, de méfait de plus de 5000 $ et de possession d’outils de cambriolage.

Substances inflammables

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ne s’est pas avancé sur la nature exacte des substances dangereuses trouvées ; ni sur les intentions de l’accusé. « Il s’agit d’un élément de preuve que nous ne pouvons pas divulguer à ce moment-ci », a dit le porte-parole David Poitras.

La veille, vers 19 h 30, le SPVQ avait été avisé qu’un individu ayant un comportement erratique se trouvait dans une chambre du motel.

Lorsque les agents l’ont interpellé, ils ont aperçu des « substances inflammables et hautement réactives à la chaleur » dans la chambre.

Par mesure de sécurité, les clients de l’endroit et les employés ont été évacués et les policiers ont érigé un périmètre de sécurité restreint.

Après l’analyse du Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec, les artificiers de la Sûreté du Québec ont été appelés en renfort pour contrôler les substances.

Personne n’a été blessé durant l’opération et tous les clients ont ensuite pu réintégrer leur chambre.