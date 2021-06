Visiter les quatre coins du Québec à vélo nécessite une bonne planification et, surtout, des accessoires facilitant le transport des bagages. En voici quelques-uns, pour être toujours prêt à partir.

REMORQUE

Cette remorque Burley Nomad a été spécialement conçue pour le cyclotourisme. Elle possède des caractéristiques essentielles, soit la légèreté (moins de 17 livres), la stabilité, créée par ses deux roues et son système d’attelage, la grande capacité de chargement (jusqu’à 100 livres), le cadre en aluminium et la résistance aux intempéries en raison de sa housse. Elle est prête à être installée sur votre vélo et à transporter votre matériel de camping !

Prix : 472,49 $

Points de vente : altitude-sports.com

Porte-bidon et bagages

Cet accessoire signé Blackburn Outpost est la combinaison parfaite d’un porte-bidon et d’un porte-bagages, surtout ceux qui ont une forme étrange. Bouteille en gros format, petit sac au sec, matelas de sol, sac de vêtements, etc. Il se fixe au même endroit qu’un porte-gourde traditionnel et comprend des sangles pour maintenir le matériel en place. Il pèse 164 g avec les sangles et présente une capacité de 4 kg.

Prix : 45,99 $

Points de vente : lacordee.com

Duo de sacoches

Sur le support arrière du vélo, deux sacoches Dauphin 48 de l’entreprise sherbrookoise Arkel contiennent tout votre matériel en le gardant bien au sec malgré les intempéries. Impossible qu’elles tombent en raison du système de montage Cam-Lock breveté. Ces sacoches, d’une capacité de 48 litres (chacune), offrent beaucoup de rangement dans leurs deux grands compartiments et leurs deux poches latérales en maille. Leur ouverture est enroulable et se ferme à l’aide de boucles mécaniques.

Prix : 299,99 $ (la paire)

Points de vente : arkel-od.com

Sac de guidon

Coupe-vent, crème solaire, collations et portefeuille demeurent toujours à la portée de la main dans ce sac de guidon World Tour revu et amélioré de MEC. La pochette transparente sur le dessus permet même de consulter une carte en cours de route. Il est fait de polyester doté d’un revêtement en polyuréthane hydrorésistant, est jumelé à un adaptateur pour guidon de conception allemande, est coiffé d’un couvercle facilitant l’accès au contenu et présente un panneau réfléchissant.