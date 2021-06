Jonquière: un homme en crise barricadé s'est rendu après plusieurs heures

Après des heures de négociation, les policiers ont finalement convaincu un homme en crise qui s’était barricadé chez lui à Jonquière de se rendre.

L’opération a débuté dimanche au petit matin.

Les policiers ont été contactés au sujet d’un individu ayant proféré des menaces de mort à l’endroit des locataires d’un même édifice.

«Il avait dit aux locataires d’à côté: "Vous avez beau appeler la police, j’ai des explosifs, puis ça va mal aller"», a expliqué Bruno Cormier, porte-parole du Service de police de Saguenay.

Un périmètre de sécurité a alors été établi, les autorités craignant la présence d’explosifs.

«On a tenté de le joindre à de multiples reprises, mais il ne répondait pas», a raconté M. Cormier.

En après-midi, les policiers ont réussi à communiquer avec l’individu de 32 ans qui était «instable» et connu des milieux policiers.

«Parfois, ça allait bien, d’autres fois, c’était très difficile»; c’est ainsi que M. Cormier décrit les conversations qui ont eu lieu au courant de la journée. L’individu était parfois agressif, lançant des objets à l’extérieur et brisant des vitres.

La Sûreté du Québec a aussi été appelée en assistance.

Vers 21h, l’individu en question a décidé de sortir «calmement, les mains dans les airs», et s’est rendu aux agents.

Il a été mis en état d’arrestation, a indiqué M. Cormier, évoquant les plaintes de menaces.

«S’il a besoin d’aide, d’être conduit dans un centre hospitalier, on va jaser un peu avec; et s’il a besoin d’aide, on va la lui apporter», a-t-il ajouté.

Il n’y a pas eu de blessé.