Une chaleur accablante présente dans le sud-ouest du Québec

À peine une semaine après un épisode de gel qui a dévasté des récoltes, les habitants du sud-ouest du Québec vivront dans les prochaines heures la première vraie canicule de la saison estivale.

Dès dimanche, le mercure grimpera jusqu’à 33 °C dans la métropole et continuera à atteindre ce maximum lundi et mardi, tandis que le soleil brillera sans interruption dans le sud-ouest de la province, prévoit Environnement Canada.

L’air humide rendra le tout très inconfortable, alors que le facteur humidex devrait atteindre jusqu’à 38 °C dimanche et 39 °C lundi à Montréal et ses environs. Le facteur humidex sera même de 39 °C dimanche et de 40 °C lundi à Gatineau.

Tout au plus, les habitants du sud de la province pourront compter sur quelques minces risques d’averses ou d’orages pour se rafraîchir dimanche, avant de devoir patienter jusqu’à mardi soir, moment où une dépression devrait amener de la pluie et des températures plus clémentes dans la métropole.

La Capitale-Nationale, elle, devra patienter pour vivre sa première canicule officielle. La masse d’air humide qui traverse la province fera monter le thermomètre jusqu’à 27 °C dimanche à Québec, suivie de pointes jusqu’à 32 °C lundi et 30 °C. Il s’agit cependant de nombres insuffisants pour parler de canicule, un statut qui nécessite d’avoir trois journées consécutives avec des températures atteignant les 30 °C le jour, sans descendre sous les 20 °C la nuit.

L’Est-du-Québec, de son côté, devra patienter une journée de plus pour voir le mercure grimper, notamment à Gaspé où la température passera de 16 °C dimanche à 30 °C lundi.

Ironiquement, cette première canicule survient à peine une semaine après des gels nocturnes dévastateurs qui ont lourdement endommagé des récoltes, notamment dans des vignobles, et dans certains secteurs du Centre-du-Québec et de l’Estrie.