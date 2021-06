Victoire du Canadien: les partisans jubilent à Montréal

L’ambiance était électrique devant le Centre Bell, dimanche soir, les partisans ayant vivement manifesté leur joie lors de la 3e victoire du Canadien de Montréal en autant de parties contre les Jets de Winnipeg dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Cette fois, la troupe de Dominique Ducharme a remporté une victoire sans équivoque de 5 à 1, faisant ainsi plaisir aux nombreux partisans qui se sont rassemblés dans le centre-ville de Montréal pour regarder la rencontre de dimanche.

Photo Agence QMI,Thierry Laforce

Thierry Laforce/Agence QMI

L’ambiance était très festive tout le long du match, puisque le Canadien a pris les devants tôt dans la rencontre et n’a plus jamais regardé en arrière par la suite. Et une fois la victoire confirmée, de nombreux débordements de joie ont eu lieu devant le Centre Bell.

Photo Agence QMI,Thierry Laforce

Parmi les cris de joie et chants de gloire, le slogan «on veut la coupe» a été entendu à plusieurs reprises.

De nombreux partisans euphoriques ont aussi prédit un balayage du Tricolore dans cette série.

«C’est qui le meilleur, c’est Price, on va éliminer les Jets demain soir, ils s’en vont jouer au golf», a déclaré à LCN une admiratrice du Canadien de Montréal lors de la victoire, affichant fièrement son chandail du gardien de but sur le dos.

Thierry Laforce/Agence QMI

Photo Agence QMI,Thierry Laforce

«Très content, c’est un beau match puis je suis vraiment fier des Canadiens, cette année ça va bien», a soutenu un autre partisan.

Plusieurs agents à vélo du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont également présents sur les lieux pour s’assurer qu’aucun débordement n’aura lieu.

Photo Agence QMI,Thierry Laforce

Le quatrième match sera d’ailleurs présenté dès lundi soir, à 20h, sur les ondes de TVA Sports.