14 M$ pour l’accès à la justice chez les autochtones

Le gouvernement du Québec a annoncé, lundi, qu’il allouera 14,1 millions $ sur quatre ans pour favoriser l’accès à la justice chez les autochtones.

Cette annonce, qui découle de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, vise à valoriser la justice communautaire autochtone et à lutter contre la surreprésentation des membres des Premières Nations dans le milieu carcéral.

Ainsi, 7,2 millions $ iront à des initiatives de justice communautaire dans les communautés des Premières Nations et Inuits, tandis que 4 millions $ financeront des initiatives similaires en milieu urbain.

Aussi, 2,9 millions $ sont prévus pour mieux rémunérer et embaucher des «rédacteurs Gladue», qui rédigent des rapports présentenciels tenant compte des antécédents et du contexte socioéconomique des autochtones en vue de déterminer leur peine pour un crime.

«Les efforts que nous déployons aujourd'hui représentent un grand pas en avant afin d'offrir aux Premières Nations et aux Inuits un système de justice plus moderne et plus adapté, correspondant davantage à leurs besoins», a commenté le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, en annonçant ce financement.

«J'ai espoir que cette initiative sera un moteur de progrès, et qu'elle rendra notre système de justice plus efficace et culturellement adapté aux réalités des Inuits et des Premières Nations», a renchéri son collègue aux Affaires autochtones, Ian Lafrenière.