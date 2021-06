Accessibilité universelle: la Ville de Québec présente son deuxième plan d’action

La Ville de Québec mettra de l’avant durant les trois prochaines années 142 mesures visant à assurer l’accessibilité universelle de ses services et équipements.

• À lire aussi: Pistes cyclables: encore plusieurs voies dangereuses

La Ville faisait lundi matin le bilan de son tout premier plan d’action 2017-2020 en matière d’accessibilité universelle et lançait par le fait même un nouveau plan d’action pour l’horizon de 2021 à 2024.

Les gestes posés ont une incidence concrète, car on estime qu’un résident sur quatre de la Ville de Québec vit avec une forme ou une autre d’incapacité.

Celle-ci peut être permanente ou temporaire. Elle peut aussi bien être le résultat d’un problème de santé ou de mobilité que d’une maladie ou d’une situation personnelle.

Dans les trois dernières années, l’administration municipale s’était mise au défi de réaliser 106 actions. Elle estime avoir donné suite à 85 % d’entre elles et soutient avoir été ralentie par la pandémie, qui a contraint la fermeture de certaines installations et qui a rendue plus difficile la visite des personnes âgées.

Les réalisations des dernières années comprennent la rencontre de 6405 personnes aînées dans leurs milieux de vie par des étudiants en technique policière et des policiers pour les informer de leurs droits, ce qui a permis de signaler 105 incidents et d’ouvrir 31 dossiers en matière de maltraitance.

Nouvelles actions

Pour les trois prochaines années, 142 mesures sont inscrites au plan d’action, dans six axes. La Ville prévoit d’investir 5,6 millions $ par année, en excluant les investissements dans les infrastructures et les équipements.

La Ville entend notamment réaliser de nouveaux logements sociaux accessibles et encourager la création de logements bigénérationnels, sensibiliser les commerces en matière d’accessibilité, ou encore mettre en place des projets pilotes hivernaux communautaires.

Pour la première fois, les enjeux d’accessibilité des familles avec enfants de 0 à 5 ans sont intégrés à la politique.

Une collaboration est également envisagée avec le Service de transport adapté de la Capitale (STAC) afin d’évaluer l’offre de déplacement sécuritaire des femmes en situation de handicap subissant de la violence conjugale vers des milieux d’hébergement sécuritaires.

De plus, 19 piscines seront dotées d’équipements supplémentaires.

Un «conseil des partenaires» sera aussi mis en place et permettra de consulter des représentants d’organismes en contact avec les clientèles.

En chiffres

Plus de 131 235 personnes vivent avec une incapacité à Québec

On dénombre plus de 26 435 enfants âgés de 0 à 4 ans

On prévoit que 26 % de la population sera âgée de 65 ans et plus en 2026 (elle était de 20,6 % en 2016)

Source : Plan d’action de la Ville de Québec en matière d’accessibilité universelle

À VOIR AUSSI