«Après»: un village déchiré par la tragédie

Une petite communauté déchirée par une tragédie, des hommes et des femmes qui se relèvent de l’horreur brute : Après, nouvelle minisérie d’ICI Tou.tv mettant en vedette Karine Vanasse, s’avère poignante, percutante et nous habite justement longtemps «après» son visionnement.

La fiction, que réalise l’excellent Louis Choquette (qui retrouve ici quelques-uns de ses acteurs chouchous de Deux frères, dont Karine Vanasse et Daniel Thomas, et qui nous offrait plus récemment Les honorables) n’a rien d’un léger pique-nique au parc.

Dès le premier épisode (de six), c’est dur, c’est cru et ça remue le cœur. C’est difficile à regarder. Parce que c’est aussi particulièrement bien fait, réaliste, troublant, avec des images à glacer le sang, qui nous donnent l’impression de vivre le carnage et ses terribles effets, aussi émotifs que psychologiques, avec les protagonistes.

Il y a espoir, résilience et lumière dans Après, mais il faut d’abord traverser le sombre tunnel. Comme si on y était.

PHOTO ÉRIC MYRE

Drame au supermarché

Dans un petit supermarché sans histoire, Alimengo, tout le monde se connaît. Une fusillade éclate. Maryse Malo (solide Karine Vanasse, les cheveux roux), gérante de l’épicerie et Mère Courage des temps modernes, monoparentale, prend les choses en main et dirige les opérations dans le chaos, bien qu’elle-même anéantie.

Force de la nature, Maryse arrive à protéger sa fille, une jeune adulte trisomique sage et intelligente, interprétée par l’attachante actrice Camille Vincent.

Aux premières minutes d’Après, Maryse, interviewée, revit les événements, un an plus tard. Et on plonge avec elle au cœur de la triste journée.

Le personnage de Roger Thomas (Marc Béland), homme d’affaires important du village, le souligne avec consternation quand il prend connaissance du drame : dans une petite localité comme Lac Sabin (village fictif des Laurentides imaginé pour la série), on peut imaginer se produire un incendie ou une noyade, mais pas une tuerie. Le choc est immense pour tous les habitants.

Dès le départ, on connaît le nom de l’assaillant(e) du marché Alimengo, mais le savoir ne réconcilie pas avec l’innommable. Chacun(e) devra panser ses plaies. La médecin Laurence (Madeleine Péloquin), sœur de Maryse, Antoine (David Boutin), l’intervenant dépêché pour soutenir la communauté, le maire Toussaint Salva (Martin-David Peters), l’employée Danielle (Kathleen Fortin) qui affolera tous les cœurs de parents en cherchant son enfant sur les lieux du crime, les policiers locaux et les adolescents qui gravitent dans le sillon du commerce réagiront tous selon leur devoir et leurs capacités, composant avec les conséquences physiques et psychologiques laissées par ce sanglant point tournant. Culpabilité, questions sans réponses, et aussi divisions et jugements seront désormais le pain quotidien de tout Lac Sabin.

Comme Réjean Ducharme

Projet de la prolifique équipe de Duo Productions, le producteur Michel d’Astous en tête, Après est l’œuvre d’un auteur qu’on jure prodige, jusqu’ici relativement inconnu du grand public, François Pagé. Celui-ci signe aussi Piégés, qui atterrira sur addikTV à l’automne, et ne tient pas à s’exposer dans les médias; en vidéoconférence lundi matin, Michel d’Astous a ainsi comparé son protégé au «Réjean Ducharme de la télévision».

Malgré la cruauté de son propos, la trame d’«Après» n’est pas que noire, assure le producteur.

«La démonstration principale de cette série, c’est jusqu’à quel point la vie est forte. À quel point les gens peuvent, par solidarité, bienveillance et amour, se sortir d’une situation et accepter de ne pas tout comprendre.»

Après sera intégralement disponible ce jeudi, 10 juin, sur ICI Tou.tv Extra, et sera diffusée à ICI Télé au cours de la prochaine saison.